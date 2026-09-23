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La charla con Rafa Romero en el 'regreso' de Luis García Plaza

Entrenamiento del Sevilla FC del 23 de septiembre de 2026
Entrenamiento del Sevilla FC del 23 de septiembre de 2026. ElDesmarque
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El Sevilla FC ya está a punto de completar la primera semana del parón por selecciones eterno que se han sacado de la manga los que mandan en el fútbol. Este miércoles ha celebrado la penúltima sesión de la semana, toda vez que los profesionales sevillistas que no han sido llamados por sus países entrenarán el jueves y descansarán el resto de los días.

En la sesión de este miércoles se ha producido un regreso, el de Luis García Plaza. El técnico sevillista no estuvo el martes al encontrarse en Madrid en la reunión que la RFEF había convocado para los entrenadores de LALIGA EA SPORTS y LALIGA HYPERMOTION, pero ya ha regresado a su puesto en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Como es habitual, se le ha visto muy activo, y ha llamado la atención la conversación que ha mantenido con Rafa Romero. El guardameta del filial, habitual en las convocatorias, es en estos momentos el primer portero del equipo, toda vez que tanto Odysseas Vlachodimos como Fran González están convocados por la selección.

Además de los internacionales, han entrenado al margen Kike Salas, Rubén Vargas y Lucas Stassin, que aprovecharán estos días para avanzar en las recuperaciones de sus respectivas lesiones.

Luis García Plaza, en el entrenamiento de este miércoles
Luis García Plaza, en el entrenamiento de este miércoles. ElDesmarque
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