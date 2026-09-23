Basilio García Sevilla, 23 SEP 2026 - 12:48h.

"El equipo sabe competir, lo que tiene que hacer, y tenemos que seguir por esta línea"

A falta de fichajes, bueno es Alfon

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Desde que comenzara la temporada, la conversación sobre el arbitraje en LALIGA EA SPORTS está siendo tema común entre los aficionados al fútbol. Ese debate se ha recrudecido en los últimos días, especialmente desde que el Real Madrid ha montado en cólera -olvidando su historia- tras perder el derbi capitalino ante el Atlético de Madrid. En el Sevilla FC también se han sentido perjudicados en numerosas acciones, ha habido protestas, pero ni se han cruzado líneas rojas ni ha salido humo de las impresoras.

En esas, Alfon González ha sido el protagonista de la primera rueda de prensa intersemanal de la temporada en el Sevilla, y el albaceteño ha aprovechado su comparecencia para lanzar un mensaje de apoyo al arbitraje español. “Son personas, también aciertan y se equivocan, los jugadores les tenemos que ayudar. En los últimos partidos nuestros ha habido alguna situación que se puede haber arbitrado de otra manera, pero ellos quieren acertar siempre. Hay que apoyarles y animarles a que sea así, porque será bueno para el espectáculo del fútbol”, expresaba.

Alfon también ha entrado en la discusión sobre quién merece el Balón de Oro y él lo tiene muy claro. “Hay jugadores muy buenos, que lo están haciendo muy bien. Espero que sea un jugador español, se lo merecen, han hecho un Mundial increíble y alguno de ellos ha ganado muchos títulos con su club. Con que sea español estaré contento”. Además, ‘pasó’ de los gestos de Lamine Yamal a la grada del Sánchez-Pizjuán. “No los vi”.

Más allá de estos temas generales, el manchego asegura sentirse mucho mejor tras llegar lesionado a la pretemporada, espera la oportunidad de Luis García Plaza y no teme a la gran competencia que hay en su puesto.

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Su estado físico. “Mucho mejor, cada día me encuentro mejor, estoy entrenando muy bien, cogiendo ese ritmo que necesitaba por la lesión de pretemporada. Quería llegar lo mejor posible y tuve esa mala fortuna, me encuentro mucho mejor, estoy entrenando muy bien y creo que se va viendo una versión mucho mejor”.

Lesionado a la pretemporada. “Fue un momento complicado, me preparé ese mes de verano muy bien, muy fuerte, y cuando quedaba poco tuve esa mala fortuna. Quería llegar lo mejor posible, aprovechar la oportunidad y el momento. Ahora me encuentro mucho mejor, esperando mi momento que sé que va a llegar”.

Línea a seguir. “No tenemos que cambiar mucho, estamos entrenando muy bien, somos un grupo muy bueno y tenemos que seguir por esa línea. Es el camino y lo que toca en este momento”.

Competencia en el puesto. “Es bueno, para mí, para el equipo y para los compañeros. No nos podemos relajar, hay mucho nivel y eso nos hace mejorar y el equipo se va a beneficiar. Todos vamos a tener nuestro momento y hay que estar preparado para aprovecharlo y ayudar al equipo”.

Puntuación similar y sensaciones distintas. “En el parón de octubre nos fuimos con unos puntos parecidos, pero las sensaciones son diferentes. El equipo sabe competir, lo que tiene que hacer, tenemos que seguir por esta línea. Es muy largo, con los pies en el suelo, sabiendo que nuestra identidad tiene que estar en cada partido y aprovechando los momentos”.

Luis García Plaza. “Lo está haciendo muy bien, a partir de la temporada pasada sacó los resultados y salvó al equipo en un momento muy complicado. Tiene mucho mérito y este comienzo igual, vemos un equipo muy reconocible y estamos muy contentos con él. Nos ayuda, nos aporta y nos hace mejores a cada uno”.

Salir cedido en invierno. “En ningún momento estoy pensando en eso, quiero triunfar en el Sevilla, voy a intentar ganarme la oportunidad y dependerá de mí aprovecharla. Por eso vine, estoy feliz, me están ayudando mucho y es lo que deseo y para lo que vine”.

Parón eterno. “Es un parón demasiado largo, no nos gusta estar tanto sin competir, por suerte tenemos el Antonio Puerta, pero el jugador lo que quiere es competir. No es lo mejor, pero hay que adaptarse, trabajar bien para cuando vuelva LALIGA estar en las mejores condiciones”.

Lo que le pide el míster. “Creo que confía en mí, ve mis cualidades, me va a dar oportunidades, pero vine lesionado, el equipo arranco y tengo que ir cogiendo ritmo y sensaciones. Seguro que me va a dar la oportunidad y depende de mí aprovecharla, estar preparado y disfrutar sobre el campo, que es lo que me gusta”.

Vestuario unido. “Veo un equipo muy unido, parecemos una familia, muy juntos, haciendo bromas y picándonos un poco. Eso hace muy buen vestuario, cuando vengan los momentos más complicados nos va a hacer salir cuanto antes de ellos, y ahora disfrutarlo más, en el día a día, el ambiente es muy bueno y hay un vestuario que es una maravilla”.

Fofana. “Tiene un nivel increíble, pero lo que más me sorprende es cómo entrena, la humildad que tiene, cómo intenta ayudarnos en cada momento. Se le ve humilde, con ganas de mejorar y seguir trabajando. Estamos contentos de que esté con nosotros, seguro que va a seguir mejorando”.