Basilio García Sevilla, 22 MAR 2026 - 20:35h.

La decisión sobre el futuro del argentino se tomará probablemente este lunes

Almeyda, tras sufrir una indisposición, asume que la destitución "está dentro de las posibilidades"

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La figura de Matías Almeyda está más tocada que nunca, tanto que su continuidad en el Sevilla FC no parece nada clara. El esperpéntico partido de este sábado ante el Valencia CF y el hecho de que esté a solo tres puntos de los puestos de descenso cuando quedan nueve jornadas de LALIGA EA SPORTS pesan en su contra y podría no sentarse en el banquillo del Carlos Tartiere el próximo Domingo de Resurrección, cuando expira su sanción.

Así las cosas, la posibilidad de su destitución sobrevuela el ambiente en el consejo de administración del Sevilla. Y aunque algunas informaciones aseguran que la decisión está tomada, lo cierto es que en estos momentos se están viviendo horas clave con respecto al futuro del argentino en el club nervionense.

Según ha podido confirmar este medio, se está estudiando muy seriamente la posibilidad de dar un relevo en el banquillo sevillista, algo que se podría resolver en la jornada de este lunes. El crédito del de Azul está más tocado que nunca y parte del consejo de administración cree que lo mejor es dar un relevo para isuflar arire fresco al equipo y darle un impulso en las últimas jornadas. Este lunes debería tomarse una decisión definitiva, con todo un parón por delante para que el nuevo entrenador se pueda adaptar al equipo de cara al tramo final, con el transcendental partido ante el Real Oviedo en lontananza.

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Los posibles sustitutos

Mientras tanto, ya se han escuchado nombres de distintos entrenadores que podrían sustituir a Almeyda. La posible solución ‘de la casa’ pasaría por Manolo Jiménez o por Diego Martínez. El de Arahal fue entrenador del primer equipo, muy discutido, entre 2007 y 2010, y aunque consiguió hitos como quedar tercero o llevar al equipo a una final de la Copa del Rey, no concitó el consenso del sevillismo. Su última experiencia ha sido en el Aris de Salónica griego, del que salió el pasado mes de febrero. Se encuentra en Sevilla desde entonces, pero el entorno del entrenador afirma que de momento no se han producido contactos.

El vigués, por su parte, fue el artífice del último ascenso del Sevilla Atlético a Segunda División, y del filial sevillista pasó a por el Osasuna, el Granada, el Espanyol y el Olympiacos, siendo su última experiencia una UD Las Palmas a la que no fue capaz de salvar. Desde junio del año pasado está sin equipo. También ha sonado el nombre de Luis García Plaza como opción externa. El madrileño no entrena desde que en diciembre de 2024 fuera destituido por el Deportivo Alavés.

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Almeyda firmó este verano un contrato de dos temporadas más uno opcional, y si se confirma la destitución será el quinto que cae desde que José María del Nido Carrasco es presidente tras Jorge Sampaoli, Quique Sánchez Flores, Xavier García Pimienta -que fue destituido en Semana Santa tras caer ante el Valencia- y Joaquín Caparrós.