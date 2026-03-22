Joaquín Anduro 22 MAR 2026 - 00:04h.

Rubén Vargas hace autocrítica por la situación del Sevilla

Uno por uno del Sevilla FC ante el Valencia CF: lamentable

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El Sevilla ha caído por 0-2 ante el Valencia este sábado en una dura derrota que ha dejado un tremendo enfado del sevillismo en el Sánchez Pizjuán al quedarse el equipo a tres puntos del descenso. Esto no mina la confianza del vestuario en Matías Almeyda y que el argentino pueda lograr la salvación con el equipo, tal y como ha confirmado Rubén Vargas en sus declaraciones en zona mixta después del encuentro.

El internacional suizo ha comenzado su intervención dejando patente que, desde dentro del vestuario, la confianza en Almeyda es total: "Claro, confiamos en él todo el equipo. Él no está en el campo, nosotros estamos en el campo y tenemos que mejorar y tenemos que mirar para adelante".

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La autocrítica de Rubén Vargas y el Sevilla

El argentino introdujo muchas novedades en el once inicial del Sevilla entre las que se encontraba su propia presencia en un encuentro que dejó malas sensaciones en los nervionenses: "Estamos tristes hoy porque perdimos el partido. Queríamos ganar el partido, sabemos que era importante. Ahora estamos aquí, tenemos que mirar para adelante y hay muchos partidos en los que podemos hacer puntos. Eso tenemos que tener en la cabeza".

También quiso hacer autocrítica Rubén Vargas destacando los errores que les costaron dos goles aunque reconoce que, ofensivamente, también hay cosas por mejorar: "Creo que estábamos bien en la primera parte. Tenemos dos errores y nos meten dos goles. Ahí tenemos que mejorar. Mejorar todos, también ofensivamente porque tenemos que crear más ocasiones para meter gol y ahí tenemos que mejorar".