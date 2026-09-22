Basilio García Sevilla, 22 SEP 2026 - 12:17h.

Luis García Plaza, ausente por encontrarse en Madrid en una reunión de entrenadores

¿Qué pasa con Rubén Vargas?

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El parón de tres semanas en el fútbol de clubes no se sabe si va a ser bueno o malo para el Sevilla FC, que ha acabado el primer tramo de competición en una buena dinámica pese a la derrota del pasado sábado ante el FC Barcelona. Lo que sí le debe servir es para recuperar futbolistas, y uno de los nombres señalados en rojo por Luis García Plaza es el de Rubén Vargas.

El suizo apenas ha podido jugar unos minutos ante el Rayo Vallecano en la jornada inaugural, primero por estar en una rampa de salida que no llegó a completar y, segundo, por unos problemas en la rodilla que le han impedido ir convocado desde que acabó el mercado de fichajes.

Pues bien, este martes la presencia del suizo en el entrenamiento ha sido la noticia de la mañana en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. No está para entrenar con el grupo aún, de hecho, ha saltado al césped en chanclas, pero sí que ha estado con el grupo en la charla inicial. Si todo va como se espera, debería ir entrando paulatinamente en los entrenamientos para formar parte del equipo ya al regreso del megaparón. Junto a él ha estado también Kike Salas, y tanto el suizo como el moronero se retiraron después para trabajar de forma individual en sus respectivas recuperaciones.

Luis García Plaza, ausente

Además de las ausencias de los internacionales -Odysseas Vlachodimos, Fran González, Gabriel Suazo, Arouna Sangante, Giorgi Kochorashvili y Robbie Ure-, tampoco ha estado Lucas Stassin, que viajó a Bélgica para ser valorado por los médicos de la federación de su país.

Con todo, la ausencia más llamativa ha sido la del propio Luis García Plaza, que no estuvo presente al encontrarse en Madrid en la reunión del Comité Técnico de Entrenadores en la Ciudad del Fútbol de la RFEF, una de las citas habituales de los técnicos a principio de temporada.