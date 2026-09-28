Ángel Cotán 28 SEP 2026 - 13:01h.

Muy pocos efectivos a las órdenes de José Mourinho

Real Madrid y Barcelona intentan 'robar' un fichaje a un City revuelto: "Hay un preacuerdo"

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El Real Madrid se marchó al parón internacional con el sinsabor que dejó la derrota en el derbi ante el Atlético de Madrid. Desde entonces, el equipo blanco disfrutó de unos días de vacaciones tras el intenso arranque de temporada, aunque la gran mayoría de activos de la primera plantilla no ha descansado. Las selecciones condicionan el primer entrenamiento de los pupilos de José Mourinho con el Villarreal CF en mente.

El Real Madrid prepara el partido del Villarreal sin efectivos

El Real Madrid completó una sesión de entrenamiento en cuadro, con las ausencias de los internacionales convocados con sus selecciones, para encarar el tramo final de la ventana FIFA, que termina el 6 de octubre, pero con la buena noticia de los avances en la recuperación de Éder Militao. El brasileño, operado de una rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda el pasado 28 de abril, ya había vuelto al trabajo sobre el césped de Valdebebas, pero en la sesión de este lunes se le pudo ver participando en los ejercicios junto a sus compañeros, demostrando que se encuentra en la recta final de su lesión.

Además del central brasileño, de los integrantes de la primera plantilla, entre bajas y compromisos nacionales, se pusieron a las órdenes de Jose Mourinho apenas cuatro jugadores de campo: Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger y Aurélien Tchouaméni.

El portugués debía disponer también de un Thiago Pitarch que ha jugado con el Real Madrid Castilla durante el primer tramo del parón para acumular minutos tras su lesión, pero fue convocado por España sub-20 para un amistoso frente a México este miércoles.

Los pocos efectivos disponibles estaban citados a las 10.30 horas en la Ciudad Real Madrid para una sesión a puerta cerrada en la que completaron "diversos y exigentes bloques de trabajo físico", según informó el club.

Con sus selecciones continúan, además de Pitarch, Dean Huijsen y Marc Cucurella (España), Carlos Espí (España sub-21), Eduardo Camavinga (Francia), Jude Bellingham y Trent Alexander-Arnold (Inglaterra), Denzel Dumfries (Países Bajos), Yan Diomandé (Costa de Marfil), Vinícius Jr y Endrick (Brasil), Arda Güler (Turquía), Bernardo Silva (Portugal) y Brahim Díaz (Marruecos).

Siguen con sus procesos de recuperación los lesionados Rodrygo y Ferland Mendy, que tocaron balón sobre el césped durante el entrenamiento, así como Fede Valverde, quien no pudo viajar a la gira asiática de Uruguay tras sufrir un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo en el encuentro contra el Atlético de Madrid. En el parón de selecciones, la enfermería blanca sumó las bajas de los franceses Ibrahima Konaté, por una lesión en el ligamento colateral de la pierna derecha, y Kylian Mbappé, con una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda.

El Real Madrid volverá a la competición el sábado 10 de octubre (21.00 horas), cuando recibe en el Santiago Bernabéu al Villarreal en la jornada 8 de LaLiga EA Sports. Los de Mourinho marchan cuartos en la competición nacional, a 6 puntos del Barcelona, líder.