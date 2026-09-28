Ángel Cotán 28 SEP 2026 - 08:46h.

El incierto futuro del club inglés motiva cambios deportivos

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El parón internacional está brindando a los aficionados temas de actualidad muy interesantes. Más allá de lo que ocurre en los propios encuentros, la lucha por el Balón de Oro ocupa un alto porcentaje de los debates, aunque el 'Caso Manchester City' también se sigue con atención en España. De hecho, tanto Real Madrid como FC Barcelona intentan aprovechar esta situación.

Los dos grandes equipos nacionales están acostumbrándonos últimamente a pelear por objetivos comunes en el mercado de fichajes. El último, aún por decidir, está motivado por la situación de la entidad citizen... y unas palabras desde el entorno del jugador.

El fichaje que Real Madrid y Barça quieren robar al Manchester City

Se trata de Cavan Sullivan, futbolista del Philadelphia de la MLS y considerada la gran perla del fútbol estadounidense. A falta de un año para cumplir la mayoría de edad, este polivalente centrocampista cuenta con un valor de mercado que ronda los diez millones de euros, precio que se dispararía con su aterrizaje en Europa.

Su fichaje parecía prácticamente sellado por el Manchester City, pero unas palabras de su representante recogidas por el Diario Sport abren un nuevo escenario para Real Madrid y FC Barcelona: "El Manchester City es uno de los clubes más grandes del mundo. Lo que han construido no se puede borrar de la historia. Es cierto que hay un preacuerdo con ellos por Sullivan, pero nunca se sabe lo que puede pasar. Esperamos que lo resuelvan todo de la mejor manera posible".

Madridistas y azulgranas, como informan desde Estados Unidos, siguen agazapados esperando la más mínima oportunidad por un joven talento que no tardará en cruzar el charco. Tras el culebrón Rodri Hernández, quién sabe si Cavan Sullivan protagonizará la próxima lucha en el mercado entre los dos grandes españoles.

El futuro incierto del conjunto citizen

El Manchester City es culpable de 114 de las 115 irregularidades financieras de las que le acusó la Premier League, según adelantó este viernes 'The Athletic', y lo que todo el mundo se pregunta ahora es cuál será la sanción que el club más exitoso de la última década en Inglaterra tendrá que afrontar.

En las próximas semanas, la comisión independiente que ha llevado el caso determinará una sanción y tanto la Premier League, si no estuviera conforme con ella, como el City tendrán la opción de apelar. La sanción puede ser muy variada, ya que la Premier League no establece una correspondencia entre violación y sanción en sus estatutos para evitar que los clubes determinen si les sale a cuenta el dopaje financiero a cambio de pagar una multa o incurrir en la pérdida de puntos, por lo que esta comisión será la que decida cuál es el castigo adecuado.

El Everton, por un solo cargo durante la temporada 2021-2022, recibió una sanción de diez puntos, más tarde reducida a seis, pero es improbable que esto se utilice como precedente y la sanción al City sea proporcional a este caso.

La posible retirada de títulos también parece muy improbable, ya que significaría reescribir la historia de casi una década en la Premier League. El periodo por el que se culpabiliza al City cubre desde 2009 hasta 2018, tiempo en el que ganó tres Premier League, dos FA Cup y cuatro Copas de la Liga. Además, estas tres competiciones están organizadas por tres organismos diferentes, lo que dificulta aún más la toma de decisiones.

Reciba la sanción que reciba, el City apelará. En ese caso, se formará un comité con tres miembros que serán los que decidan si es conveniente reducir o eliminar el castigo al club. La UEFA ya sancionó al City en 2020 con 30 millones de euros de multa y la prohibición de competir en Europa durante dos años, pero el club recurrió ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD), que redujo la pena a una multa de 10 millones.

Esta vez esa vía no será posible, ya que la Premier no reconoce al TAD como organismo para tomar este tipo de decisiones.