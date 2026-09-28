Álvaro Borrego 28 SEP 2026 - 12:36h.

El entrenador le hizo ver qué debía mejorar, el futbolista recogió el guante y redobló sus esfuerzos para mejorar

Rodrigo Riquelme: "Creo que se ha sido un poco injusto conmigo"

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Rodrigo Riquelme está siendo una de los principales activos del Real Betis en este inicio de temporada. Con dos tantos y una asistencia, nadie ha participado en más goles que él esta temporada. Un rendimiento fruto de la confianza que ha ganado en los últimos meses, habiendo cambiado sus hábitos y redoblado los esfuerzos con sesiones dobles para luego poderlo reflejar sobre el campo. Sus sensaciones están siendo muy diferentes a las del curso pasado y en ese crecimiento ha sido clave la figura de Manuel Pellegrini, quien llegó a hablar con el futbolista para que cambiase ciertos aspectos que a la postre han sido claves para lograr ese paso al frente.

Y es que el propio Rodrigo Riquelme desveló en su entrevista para ElDesmarque una conversación con Manuel Pellegrini que le hizo cambiar el chip.

- Cuándo llega el cambio de chip de Rodrigo Riquelme.

- Mira, yo tuve una conversación con él que a mí me cambia ese chip. La verdad es que se lo agradecí muchísimo. Él me la ha ido diciendo, ha habido respuesta de mi parte y esa conversación creo que es lo que me hizo empezar a tomar más conciencia de que oye, pues, igual hay que buscar un apoyo externo para complementar. He trabajado aquí la mentalidad en cuanto a hacer goles, asistencias, poner el foco en cada entrenamiento, cada acción que yo tenga para finalizar, tiene que ser gol. Él insistía y decía: "un jugador con tu talento y tus capacidades tiene que hacerlo" y desde entonces yo le dije, "mira, míster, pues me voy a poner a eso, me voy a poner a ello" y desde entonces he ido dando pasitos hacia arriba. Me lo ha ido diciendo, me lo ha ido demostrando que si yo le daba esto, él me iba a devolver. La conversación para mí fue un antes y un después en mi etapa aquí. Es que puedo hacerlo, es que tengo todas, además, él me insistía.

-¿Qué le dijo Pellegrini exactamente?

- Me decía, "tienes todas las capacidades del mundo para hacerlas. Eres rápido, tienes uno contra uno, te asocias bien, tienes buen pase, chutas bien. Es que si no tuvieras tres, cuatro cosas de estas, yo no te las exigiría, pero es que como las tienes todas pues te lo tengo que exigir".

- Y se ha notado ese paso al frente.

- Totalmente de acuerdo, creo que he tenido un buen inicio. Llevamos ocho partidos y han sido tres contribuciones de gol. Podrían haber sido más, por supuesto, también podrían haber sido menos, pero no me conformo con menos. Son objetivos míos desde el entrenamiento, porque todo empieza aquí, porque tú acabas interiorizando todos este tipo de mecanismos. Por ejemplo hoy me he quedado después del entreno haciendo unas finalizaciones específicas de mi posición, de situaciones que yo suelo tener en el partido, pues, oye, para desenvolverme mucho mejor. Ese tipo de cosas son las que, a raíz de la conversación del míster, a mí me incentivaron y me motivaron sobre todo a moverme a ello y a tomármelo cuando lo estoy haciendo de verdad. Y, como tú dices, es una cosa que sé que puedo dar, creo que lo estoy dando, sé que voy a seguir dándolo y sé que puedo dar más, por lo tanto, cuando uno sabe que puede dar más y cuando uno tiene la confianza de que puede hacerlo, es cuestión de tiempo que acabes saliendo.

- ¿Qué ha cambiado Rodrigo Riquelme respecto al año pasado?

- Mira, el tema del descanso es fundamental. Siempre he sido un chico que ha tenido buenos hábitos, nunca he sido un cabra loca y de hecho si preguntas por ahí nadie te lo dirá, pero sí le he dado una vuelta más de tuerca al tema de alimentación, el descanso, el sueño... He empezado la universidad, estoy estudiando International Business en una universidad americana. Eso hace programarme, compaginarme, entrenar en la ciudad deportiva, comer, descansar un rato, volver a entrenar en casa, hacerme la cena, estar tranquilo, dedicar tiempo a mi pareja, a mi hermano, a mi perro, a mis amigos, a mi familia... Creo que es lo que me ha dado un plus, porque yo soy un chico que cuando tiene el foco en el día a día me hago muy fuerte. He adaptado los entrenamientos dobles, complemento lo que hacemos aquí con un trabajo específico.

- Se ve un Riquelme distinto.

- Volví con dos puntos menos de grasa, dos kilos más de masa muscular. Este verano he renunciado a un montón de cosas y ahí tengo que agradecer a mi chica que siempre me ha apoyado, incluso estando de vacaciones. Yo tenía que entrenar y ella me acompañaba, estaba conmigo. Cristina es un ser de luz y le estoy muy agradecido, también a mi coach, mi familia, mi hermano que me impulsa a todo esto. Creo que han sido todas esas pequeñitas cosas que al final hacen que yo me sienta más cómodo, más seguro de mí mismo. Como hemos hablado antes, la confianza te la puede dar un entrenador, pero también te la tienes que dar a ti mismo. A mí esto de entrenar por las tardes me genera sentirme bien, me demuestra más confianza y el entrenador podría ver que tengo más confianza luego en el campo.

- Y eso Pellegrini también lo nota.

- Pues yo creo que sí. Además él ha visto todo el fútbol que habido y por haber. Es una persona con una experiencia a nivel futbolístico enorme, a nivel de la vida más todavía. Creo que lo dijo Andrés Guardado en una entrevista con Mario Suárez, que dijo que es perro viejo, y totalmente, totalmente.