Álvaro Fidalgo reaparece y acumula críticas: "Debe jugar más en el Betis"

Pepe Jiménez Sevilla, 27 SEP 2026 - 11:42h.

El mediocampista continúa sin encontrar su mejor nivel

Álvaro Fidalgo, con tres opciones para salir del Betis

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No está siendo, ni mucho menos, el inicio soñado para Álvaro Fidalgo. Refuerzo del Betis el pasado año, sus primeros seis meses en Sevilla no fueron nada malos, le permitieron acudir al Mundial con México y, tras el éxito, llegó la caída. Condicionado en pretemporada por ese torneo internacional, llegó a estar en la rampa de salida en el último día de mercado y ahora, con las puertas cerradas, su vuelta a la selección tampoco ha sido demasiado brillante.

Con apenas media hora de juego, Álvaro Fidalgo ha centrado un buen número de críticas en el debut de la México de Rafa Márquez. A pesar de arrancar en el banco, el jugador del Betis saltó al césped en el 62' y mostró una preocupante falta de ritmo -algo lógico- que llevó a los seguidores a pedir incluso un nuevo cambio en su carrera.

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Señalado por un par de pérdidas en varios contragolpes, posiblemente la acción más aplaudida por los seguidores mexicanos no fue precisamente con el balón, sino una pequeña discusión en el tramo final donde los aficionados consideran que el jugador del Betis defendió el escudo de México con honor.

Por suerte, esto apenas acaba de empezar y los que bien conocen a Álvaro Fidalgo saben que su calidad e ímpetu ya le ha permitido revertir situaciones anteriormente, algo que en el fútbol, el deporte con menos memoria de la élite, es algo habitual.

Queda tiempo, queda mucha temporada y, a buen seguro, la situación de Fidalgo mejorará en el Betis... y también en México, donde aún guarda a muchos seguidores de su época en la competición.