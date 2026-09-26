El Dortmund no permitirá la entrada a aficionados del Betis en ciertos sectores del estadio

Pepe Jiménez Sevilla, 26 SEP 2026 - 12:53h.

El Betis advierte a sus seguidores sobre las limitaciones alemanas

El Betis ya prepara un desembarco verdiblanco para elevar el pabellón español en Dortmund

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El Betis y, especialmente, sus aficionados se preparan para uno de los encuentros más ilusionantes en el inicio de temporada. El conjunto de Manuel Pellegrini visitará el próximo 4 de octubre al Borussia Dortmund, una cita que desplazará a cientos de seguidores... con una importante advertencia por parte de los locales.

Porque tal y como ha señalado la entidad verdiblanca en sus medios sociales, el Borussia Dortmund ha advertido que no permitirá la venta ni el acceso al estadio a ningún seguidor del Betis que vaya a la zona visitante y haya conseguido su ticket a través de la entidad verdiblanca.

Con la limitación de localidades ofrecidas por el Dortmund, son muchos los seguidores verdiblancos que han mostrado su descontento en redes sociales, mientras que otros tantos han intentado buscar vías alternativas para poder ver a su equipo en el Signal Iduna Park, situación que, tras este mensaje, parece que podría provocar ciertos problemas.

Cabe señalar que son muchos los seguidores béticos los que, a través de redes sociales, se han ido organizando no solo para buscar vuelos y alojamientos, sino también para poder tener entradas ante las dificultades encontradas o la falta de suerte en el sorteo realizado por el club bético.

Habrá que esperar para conocer si esto significa un verdadero problema para algunos seguidores del Betis, pero por el momento existe cierta incertidumbre alrededor de una cita que, todo sea dicho, es histórica para la entidad verdiblanca.