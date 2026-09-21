Basilio García Sevilla, 21 SEP 2026 - 21:33h.

Jugará cuatro partidos de seis en La Cartuja y podría sumar uno más

El Betis ya prepara un desembarco verdiblanco para elevar el pabellón español en Dortmund

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El Real Betis Balompié ha cerrado un mes de septiembre prácticamente inmaculado. Es tercero en LALIGA EA SPORTS, ha ganado su primer partido a domicilio en la fase liga de la UEFA Champions League y tan solo ha cedido un empate desde que comenzara el noveno mes del año. La abultada derrota ante el Levante UD en el último partido agosteño ya solo forma parte de un mal recuerdo aislado.

Ahora, ha llegado el megaparón por los compromisos internacionales con el que dará comienzo el mes de octubre. Hasta ocho jugadores verdiblancos se han marchado con sus selecciones -Ez Abde, Valentín Gómez, Lo Celso, Junior Firpo, Ángel Ortiz, Facundo Bernal y Troy Parrott- y el equipo descansa hasta el miércoles en unas semanas que van a ser atípicas. Todo para calentar motores de cara a un mes de octubre que se presenta propicio para que el Betis siga su camino esta temporada.

Y es que los de Manuel Pellegrini apenas tendrán que hacer un desplazamiento liguero en el décimo mes del año. Nada más regresar del parón, jugarán hasta cuatro partidos consecutivos en el Estadio de La Cartuja, al calor de los suyos, sin incómodos desplazamientos y en apenas diez días. El balón volverá a rodar de forma oficial en Sevilla el domingo 11 de octubre, cuando el Betis reciba a Osasuna en partido de la jornada 8, a partir de las 18.30 horas. El miércoles 14 de octubre la Champions League se estrenará en el coliseo cartujano, recibiendo a todo un clásico como el Oporto a partir de las 21.00 horas.

La misma secuencia se repetirá con los dos partidos siguientes, pues la visita del FC Barcelona está fijada para el 17 de octubre a las 18.30 horas, mientras que el miércoles 21, a las 21.00 horas, será el Feyenoord el que visite La Cartuja por segundo año consecutivo. Por si esto fuera poco, el 1 de octubre también jugará el Betis en casa, en esta ocasión un partido amistoso contra el AD Ceuta en beneficio de la ciudad autónoma española, que tan complicada situación atraviesa.

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Dos partidos fuera y quizás otro en casa

Con todo, el mes de octubre acabará con dos desplazamientos y, quizás, otro partido en La Cartuja. El domingo 25 de octubre las huestes de Manuel Pellegrini visitarán Balaídos para medirse al Celta (16.15 horas), y la semana posterior debutará en la Copa del Rey ante un rival de inferior categoría. El duelo seguramente sea el miércoles 28.

Por último, el Málaga visitará el Estadio de La Cartuja en la jornada 10, fijada para el fin de semana en el que octubre cambiará a noviembre. En caso de que el partido sea el sábado -algo poco probable-, serían cinco partidos jugados como local de los siete que disputaría el Betis en el tercer mes de competición.