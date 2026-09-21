Basilio García Sevilla, 21 SEP 2026 - 18:17h.

Los aficionados béticos dispondrán de casi 4.000 entradas en el estadio más grande de Alemania

Así queda la clasificación de la Champions League tras la jornada 1: resultados y partidos de la próxima jornada

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El 29 de agosto, seguro que los medidores de Internet evidenciaron un gran movimiento en las inmediaciones de Sevilla capital, playas incluidas, en páginas de reserva de vuelos y hoteles. Acababa de salir el calendario y los horarios del Real Betis Balompié para la fase liga de la UEFA Champions League, los béticos ya conocían cuándo se producirían los desplazamientos más importantes y, seguramente, marcaron en rojo los dos viajes a Alemania que realizará el equipo de Manuel Pellegrini.

Pocos estadios tienen tanta fama en Europa como el Signal Iduna Park del Borussia Dortmund, y allá que se presentará el Real Betis acompañado por los suyos el próximo miércoles 4 de noviembre. Sin duda, una fecha excepcional para viajar a tierras germanas, precedida por cierto por el puente de la festividad de Todos los Santos, siendo además una zona con multitud de aeropuertos importantes muy cerca.

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Así las cosas, el club ha iniciado ya el proceso para que todos los hinchas verdiblancos que lo deseen puedan viajar a Dortmund para la cuarta jornada de la máxima competición continental. Si en Lille estuvieron aproximadamente unos 800 béticos, para el primero de los viajes a Alemania la cifra puede quintuplicarse, pues son 3.813 las entradas de grada visitante de las que dispone el Betis, que se dividen del siguiente modo: 2.500 localidades de pie, con un precio de 18,50 euros, y 1.313 localidades con asiento, con un precio de 50 euros.

La cifra será muy superior a la del último desplazamiento de un club español al estadio más grande de Alemania, ya que solo 39 hinchas del Villarreal CF apoyaron allí a su equipo. Incluso hay béticos que están adquiriendo ya sus entradas de forma independiente, para asegurarse su presencia en un partido que será histórico para la hinchada heliopolitana.

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Los plazos

En primer lugar, el Betis ha abierto ya el plazo para solicitar las 2.500 localidades sin asiento, que va hasta el próximo viernes 25 de septiembre. 1.750 de estas entradas irán para socios abonados, de las que 875 se asignarán por antigüedad y 875 por sorteo. 250 entradas serán para socios Soy Bético y 500 para peñas, que se asignarán en primer lugar por criterios geográficos, teniendo en cuenta a los béticos del universo que tengan su lugar de residencia más cerca de Dortmund.

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Más adelante, el club informará sobre cómo conseguir las más de 1.300 entradas con asiento para ver el partido ante el Borussia Dortmund, en un Westfalenstadion que es el estadio más grande de Alemania y el quinto de Europa, escenario de numerosas noches mágicas de Champions y en el que el beticismo pondrá su bandera en poco más de un mes.