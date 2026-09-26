'Los Javis' querían a Héctor Bellerín como protagonista de 'Bola Negra'

Pepe Jiménez Sevilla, 26 SEP 2026 - 11:58h.

Héctor Bellerín nunca ha ocultado su gusto por la cultura

Fran García cocina un plato de "pasta a la franja" y se acuerda de Bellerín: "A Héctor le puede molar"

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Hay historias que, aunque pueda parecer todo escrito, nunca dejan de sorprender. La última que toca a un jugador del Betis llega desde el cine, concretamente desde los directores Javier Ambrossi y Javier Calvo, 'Los Javis', que han confesado que querían a Héctor Bellerín como protagonista en su última película de éxito 'Bola Negra'.

Nominada para los Óscar, 'Bola Negra' se detiene en la relación de tres hombres homosexuales en años del SXX, y en dicho panorama, Javier Ambrossi, creía que el personaje ideal era Héctor Bellerín.

Jugador reconocido más allá de su fútbol, Héctor Bellerín fue objetivo de Los Javis para interpretar uno de los papeles principales de la película.

Ambrossi, entre risas, interrumpió la escena en la que se hablaba sobre la búsqueda de un actor y confesó que "al principio de los tiempos yo tenía en mente a Héctor Bellerín". "Creo que nunca lo he contado, pero estaba escrita... una parte de la historia empezó a estar escrita para él", añadió.

Por una razón u otra, el jugador del Betis no acabó apareciendo en la película, aunque es evidente que ahora se abre, de par en par, la puerta del cine para un hombre que nunca ha ocultado sus gustos por la lectura o la cultura en general.