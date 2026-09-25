Basilio García Sevilla, 25 SEP 2026 - 19:12h.

El jugador tendrá menos descanso en el parón para ponerse a punto

Lo que sintió Dani Ceballos tras su primer partido en La Cartuja: "Sabía que podía haber pitos o aplausos"

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El de Dani Ceballos es uno de los fichajes más largos de la historia. Prácticamente desde que salió del Real Betis Balompié allá por 2017, ha sonado para regresar en casi todas las ventanas de incorporaciones, pero no fue hasta el último momento del pasado 1 de septiembre cuando se concretó su regreso.

Era el fichaje que ilusionaba a casi todo el mundo, pero al concretarse más de dos meses después de su desvinculación del Real Madrid, tenía que valorarse la otra cara de la moneda. El utrerano llegó sin entrenamientos grupales, sin ritmo y con la necesidad de ponerse en forma cuanto antes, tras un verano en el que además había sido padre por vez primera.

Eso sí, Ceballos ya ha debutado y ha dejado buenas sensaciones en sus primeros minutos como verdiblanco. En Villarreal ofreció muy buena impresión y esta no ha disminuido en los partidos ante el Getafe CF y el Deportivo de A Coruña. Con todo, el jugador sigue un plan específico consensuado con el cuerpo técnico con la idea de acceder a la titularidad más pronto que tarde y, de hecho, tendrá menos días de descanso en este parón para alcanzar su mejor estado físico lo antes posible.

Ceballos lo desvela

En una entrevista concedida a los medios del club, el centrocampista ha desvelado cuál es el camino a seguir para entrar en el once de manera recurrente. “Lo hablamos con el cuerpo técnico, ir cogiendo minutos antes del parón, sabíamos que había riesgo de podernos encontrar con un contratiempo, pero fuimos minimizando esos riesgos jugando en cada partido precisamente 30, 30 y unos 15 minutos. A partir de ahora también tenemos un partido amistoso que nos servirá para coger ritmo”, expresaba.

“Hemos planificado con el cuerpo técnico el tener menos días de descanso para aprovechar bien estas semanas para volver al 100% y entre todo estamos haciendo un esfuerzo muy bueno para recuperar mi mejor versión lo antes posible”, añadía Ceballos a las preguntas de la televisión del Betis. “La verdad que muy bien. Mi regreso contra el Villarreal creo que hice un buen tramo final de partido, contra Getafe no era nada fácil y después contra el Deportivo igual”.

Eso sí, Ceballos lo que quiere es una titularidad que se le negó durante años en el Real Madrid, pues admite que no se siente igual de a gusto cuando entra con los partidos en juego. “Cuando entras del banquillo cuesta mucho más, porque te tienes que adaptar al ritmo de partido, pero creo que poco a poco estoy encontrándome mejor. Estaré a un 50-60%, pero estos minutos me van a hacer coger confianza y conocer también más a mis compañeros. Este súper parón me va a hacer coger la forma que no tenía antes”, concretaba al respecto.