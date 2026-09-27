Pepe Jiménez Sevilla, 27 SEP 2026 - 13:34h.

El colombiano brilla ahora en el Betis tras un año irregular

Abde, Antony, Deossa y el ejemplo de Aubameyang para Pellegrini: "La edad no es un impedimento"

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Nelson Deossa ha sido, posiblemente, el nombre más repetido en los últimos meses en el Betis. No ha sido precisamente por su rendimiento, sino por una baja presentación en Sevilla y una salida que parecía prácticamente obligada. La apuesta de Manuel Pellegrini le sirvió para seguir y su actitud, parece, fue clave para ello. El colombiano ahora se sincera y deja claro que quiere triunfar en La Cartuja.

En una extensa entrevista concedida a El Correo de Andalucía, el colombiano se muestra maduro, pausado y con las ideas claras. No se esconde, no evita polémicas ni temas perjudiciales y se muestra tan sincero que reconoce incluso, a sabiendas de los rumores que existen a su alrededor, que antes de llegar a la élite su vida no era ejemplar.

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"Creo que es importante la disciplina para poder destacar y lograr ese sueño que uno se propone. En mi pueblo la verdad que hay muchísimo talento, obviamente algunos tuvieron de pronto una oportunidad o si la tuvieron la desaprovecharon, porque hay muchos que pudieron ser profesionales, pero bueno, por malas decisiones creería yo que no pudieron cumplir el sueño. La verdad es que yo me alejé un poco de todo lo que es el entorno de mi pueblo, que es el alcohol, la minería, el trabajo y todo eso, fiestas, entonces me alejé un poco de eso. A mí no me gusta el alcohol, no me gusta nada droga, nada. Y entonces creo que fue un paso muy importante para poder lograr cumplir ese sueño", dice en la mencionada entrevista.

Centrándose en la actualidad, el propio futbolista reconoce que tuvo una charla "muy personal" con sus compañeros en este inicio de temporada y se muestra "muy motivado" en este nuevo curso.

Manuel Pellegrini tiene claro que tiene condiciones para brillar, en Colombia incluso ya le reclaman como internacional y ahora está en su mano mantener la regularidad para asentarse en el Betis.