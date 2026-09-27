Luis Fabiano, histórico delantero del Sevilla, se pasa a la política: "Empieza el juego"

Pepe Jiménez Sevilla, 27 SEP 2026 - 12:12h.

El brasileño lleva varios meses haciendo campaña en sus redes sociales

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Historia, con todas las letras y merecimientos, del Sevilla, Luis Fabiano ha sorprendido a todos con un giro radical en su vida. El que fuese delantero centro en el Sánchez-Pizjuán, parte indispensable en los éxitos recientes blanquirrojos, ha pasado de ser exjugador a político activo. Sus redes sociales, punto clave en su campaña.

Habitual con diferentes mensajes recordando su etapa como futbolista, Luis Fabiano giró por completo su perfil en Instagram el pasado mes de agosto, cuando confirmó, tras algunos rumores, su candidatura para ser diputado federal por Sao Paulo.

Desde entonces, el exatacante brasileño ha ido compartiendo vídeos de campaña en los que se habla sobre su programa y su deseo de mejorar términos de salud, educación o social en Sao Paulo, el lugar que le vio crecer y dar sus primeros pasos como futbolista.

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Evidentemente, el ex del Sevilla aprovecha su fama como exjugador de élite e incluso hombre destacado en la selección brasileña, para ir ganándose un público que ahora deberá olvidar sus goles para valorar sus actos y promesas.

El próximo 4 de octubre se celebrarán las votaciones en las que Luis Fabiano espera dar un giro radical a su carrera y pasar de ser el recuerdo, el eterno '9' que llenó de goles el Sánchez-Pizjuán, a ser el político de confianza en Sao Paulo.