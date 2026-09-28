Pepe Jiménez Sevilla, 28 SEP 2026 - 09:54h.

El mediocampista rechazó una notable oferta el pasado verano

Lucién Agoumé, el 'maratoniano' de Luis García Plaza

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Apenas acaba de cerrar el mercado de fichajes pero en este Sevilla nunca se deja de hablar de traspasos. Esto, posiblemente, se deba a esa filosofía vendedora que instaló Monchi hace años o puede que sea, simplemente, por la delicada situación económica del club, algo que lleva a vender a casi todos los activos notables, como podría ser Lucién Agoumé, un jugador que recupera nivel con Luis García Plaza y que hasta el propio entrenador lo reconoce: "Puede ser buena".

En una extensa entrevista ofrecida a Orgullo de Nervión, Luis García Plaza repasa la actualidad del Sevilla, sus objetivos y sus sensaciones en este inicio de temporada, algo que le lleva, casi de manera directa, a hablar sobre Lucién Agoumé.

El mediocampista francés es uno de los hombres más destacados del Sevilla en este primer mes de competición e incluso obliga al técnico a modificar ciertos sistemas cuando une su gran nivel a la capacidad de Fofana, llevando al equipo no solo a cambiar una idea inicial, sino incluso a mejorarla.

Tal es la satisfacción de Luis García Plaza con Lucién Agoumé que el mismo técnico reconoce que el francés está en "su mejor momento" e incluso se atreve a decir que el ex del Inter "va a estar tiempo aquí o va a ser una buena venta".

Cabe recordar que el galo ya contó con una notable oferta para salir este pasado verano, pero el jugador no veía con buenos ojos marcharse a Arabia y prefirió seguir en el Sevilla, equipo en el que está demostrando, al menos en este inicio, que tiene nivel para estar en la élite.

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Desconocemos si será capaz de aguantar este ritmo, pero si lo hace, García Plaza no estará demasiado lejos de acertar y posiblemente, en unos meses, hablaremos sobre una "buena venta" para el Sevilla.