Lucién Agoumé, el 'maratoniano' de Luis García Plaza

Pepe Jiménez Sevilla, 21 SEP 2026 - 10:02h.

El francés, el que más kilómetros ha recorrido en este inicio de temporada

Agoumé asume el rol de líder y apuesta por el Sevilla: "Mi cabeza siempre ha estado aquí"

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Son muchos, a pesar de su error ante el Barça, halagos los que Lucién Agoumé ha recibido en este inicio de temporada. El irregular mediocampista, que pudo salir este verano, parece haber encontrado la línea adecuada para ser hombre importante en el Sevilla y mientras los focos se centran en su trato con balón, el parón permite ver unos datos que pocos aprecian en su despliegue físico.

Porque Lucién Agoumé, que no es precisamente el hombre más rápido ni llamativo, se ha convertido en este inicio de temporada en el futbolista que más kilómetros recorre sobre el césped. Según los datos recogidos por Driblab, el ex del Inter suma más de 74 kilómetros corridos en estas primeras siete jornadas, con más de 10.5 de media por encuentro.

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Sin ir más lejos, el pasado sábado, tras una primera mitad espectacular en lo físico, Agoumé recorrió 10.7 kilómetros ante el Barça, por delante de Robbie Ure (10.5) o Juan Iglesias (10.4).

En la general, el mediocampista lidera la tabla con Juan Iglesias como segundo clasificado (71.9), Gabriel Suazo tercero (71.2) y Sierra, alejado, cuarto (54.9).

Miguel Sierra, esfuerzo sin fin

En estas, y aunque es el cuarto en la tabla, Miguel Sierra es otro de los jugadores que llama poderosamente la atención en estos datos de kilómetros recorridos. El extremo, a diferencia de Agoumé, Suazo e Iglesias, suele ser sustitución habitual y aún así supera a rivales con facilidad.

Por ejemplo, ante el Barça, a pesar de no haber acabado la cita, fue el quinto hombre con más kilómetros recorridos (9.3) por detrás de los mencionados Ure, Iglesias y Suazo.

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Para poner en contexto, el otro extremo, Félix, sumó 6.8 km durante la cita y Chidera Ejuke hizo poco más de tres, dando aún más valor a la cantidad de carreras (y a la intensidad que lo hizo) que sumó Miguel Sierra.