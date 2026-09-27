Doble 'palo' para los internacionales del Sevilla

Pepe Jiménez Sevilla, 27 SEP 2026 - 09:21h.

Robbie Ure debutó como titular y se mostró muy orgulloso de sus primeros minutos

Se acabó el debate nacional con Robbie Ure; Escocia convoca al delantero sevillista

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No fue el mejor día para los internacionales del Sevilla. Con la primera semana del eterno parón programado cerrada, este pasado sábado fue jornada para el debut de Robbie Ure, que continúa sin reencontrarse con el gol, y de Gabriel Suazo, que se marchó expulsado y dejó a su equipo con nueve jugadores ante Canadá. Doble palo para los blanquirrojos.

Porque aunque la gran noticia de la jornada fue el debut de Robbie Ure como internacional con Escocia (y lo que ello conlleva), la realidad es que el punta del Sevilla continúa atascado y este sábado incluso se encontró con la madera en su mejor acción del partido.

"Estaba muy emocionado, obviamente, cuando me enteré. Sé que juego con grandes futbolistas en todo el campo, así que eso me dio confianza. También me dio confianza la decisión de Sebastien Pocognoli de ponerme de titular, así que estaba muy ilusionada por jugar", decía el atacante antes de pensar incluso en su debut en casa. "Tengo que seguir demostrando mi valía cada día en los entrenamientos; ya veremos qué pasa. Tenemos que volver a casa, recuperar fuerzas y prepararnos bien. Pero sí, estoy deseando que llegue el martes y, ojalá, jugar en Hampden".

Poco menos satisfecho estará Gabriel Suazo. El lateral zurdo del Sevilla, que ha arrancado la temporada como un indiscutible para Luis García Plaza, fue expulsado por doble amarilla tras un salto en el que llegó tarde y golpeó a un rival con el codo.

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Chile se quedó con nueve jugadores poco después del descanso, perdiendo finalmente (1-0) en un encuentro que no guardará con demasiado cariño en su memoria Gabriel Suazo.