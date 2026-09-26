"Ever Banega no ha sido Balón de Oro porque no ha querido"

Pepe Jiménez Sevilla, 26 SEP 2026 - 14:39h.

El ex del Sevilla continúa acumulando halagos tras su carrera

La foto de Messi con Banega que enamora al mundo: "Éver con un fan"

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Hablar de Ever Banega es hablar, posiblemente, de uno de los futbolistas con más talento que han pasado por LALIGA EA Sports. El mediocampista argentino era tan polémico como buen jugador y su etapa en el Sevilla, posiblemente, confirmó lo que todos creían. Sus excompañeros se rinden a él cada vez que lo mencionan y el último en ir más allá ha sido Mario Arques, hombre que compartió muchas mañanas con el centrocampista en Valencia.

"Era imposible, literal, quitarle el balón si él se lo proponía. Era un fuera de serie", dice Mario Arques en su entrevista para OffSiders.

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En una parte de la charla, Arques le cataloga como "un fenómeno, de los cracks", y recuerda anécdotas con él. "Recuerdo que cuando le pasó lo del Ferrari -lo quemó-, jugábamos ante el Barça en Mestalla. La gente le pitaba, le apretaba y va él y mete un gol de falta, por encima de la barrera, para ganar 1-0".

"Daba gusto verle. Recuerdo que, cuando terminábamos los entrenos, nos poníamos a tirar faltas y él venía y me decía: 'Marito, sabes quién la va a tirar el finde, ¿no? Déjale que practiquen'", recuerda entre risas.

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El talento inagotable de Ever Banega

Tal es la admiración de Arques por Ever Banega que asegura que el mediocampista podría haber llegado mucho más lejos, pero que no llegó a creérselo.

"O sea, yo creo que ese no ha sido balón de oro porque no ha querido. Porque él realmente yo creo que era imposible, literal, quitarle un balón si él se lo proponía. Se ponía a proteger el balón y era imposible quitárselo", añade, recordando con esa definición a la de otros muchos cracks que sí llegaron más lejos que el exjugador del Sevilla.