Basilio García Sevilla, 15 SEP 2026 - 13:19h.

El jugador no fue al Mundial y se generó un debate nacional sobre su ausencia

Quién es Robbie Ure, de gran desconocido a delantero deseado en apenas unos días

Compartir







Escocia estuvo en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y su papel fue el esperado. Pobre. Cayó en la fase de grupos y solo fue capaz de marcar un gol a Haiti, obra de McGinn, el jugador del Aston Villa. En tierras escocesas se generó un debate nacional sobre la presencia o no de Robbie Ure, que entonces ya estaba dando un recital goleador en Suecia con el IK Sirius, pero Steve Clarke decidió no convocarlo.

Ahora, con el ‘9’ ya en una liga de nivel élite como la española, el ariete ha entrado en la primera lista del belga Sebastien Pocognoli como seleccionador escocés. El delantero sevillista ha sido citado para los próximos partidos del combinado británico, ante Eslovenia y Suiza, en su primera opción para convertirse en internacional absoluto.

Escocia jugará primero en Liubliana (Eslovenia) el 26 de septiembre a las 15.00 horas, y después recibirá en Hampden Park, estadio mítico para el sevillismo por ser el escenario de la Copa de la UEFA conquistada en 2007, a una Suiza en la que no estará Rubén Vargas. Este segundo partido será el 29 de septiembre a las 20.45 horas. Se trata de los encuentros correspondientes a las primeras dos jornadas de la Liga B de la UEFA Nations League.

Robbie Ure y el Sevilla

El mero hecho de haber dado el salto a LALIGA EA SPORTS ha sido clave para que el jugador vaya convocado por primera vez con Escocia. El futbolista ha roto la racha goleadora que atesoraba en Suecia y no ha marcado aún como sevillista, aunque las sensaciones son buenas. El jugador se está adaptando tanto al nivel de la competición como al clima, y de momento ha participado en los cinco partidos que ha jugado el equipo en lo que va de temporada, saliendo desde el banquillo ante el Rayo y el Valencia.

A sus 22 años ha ido convocado con Escocia sub 21, aunque no llegó a debutar. Sí lo hizo con la sub 19, con la que ha disputado cinco partidos y marcado dos goles. Ucrania, país del que tiene la nacionalidad, llegó a sondear la posibilidad de citarle, pero Ure prefirió esperar a Escocia y el premio ha llegado.

Ya en agosto, en una entrevista a The Herald poco después de su nombramiento, Pocognoli avanzó que Robbie Ure estaba en sus planes. “Creo que hay algunos nombres prometedores que surgirán. Dependerá de quién progrese en sus clubes y qué logren. Pero sin duda será algo muy positivo para el fútbol escocés. Hay muchos nombres a los que seguir. Hay que incorporar nuevos jugadores, darles una oportunidad, ponerlos a prueba. Pero tienes que encontrar el equilibrio adecuado para tener éxito y desarrollar a algunos jugadores jóvenes”, explicaba entonces. Ahora, su convocatoria ya es una realidad.