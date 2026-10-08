Pablo Sánchez 08 OCT 2026 - 20:52h.

La decisión de Monchi en torno al posible despido de Manolo González del RCD Espanyol

El técnico destaca la confianza de los jugadores en él

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El técnico del Espanyol, Manolo González, afirmó este jueves, al ser preguntado por su seguridad en el cargo tras los últimos resultados, que desde que llegó al equipo (marzo de 2024) "nunca" ha estado tranquilo, en referencia al "ruido de fuera" y no a la confianza del club.

El entrenador, en rueda de prensa en el RCDE Stadium antes del duelo contra el Málaga, aclaró que la relación con el director deportivo es "buena". "Que una persona de su trayectoria, que te ve trabajar, confíe, es importante. Le doy mucho valor por venir de quien viene", añadió. Manolo González apostó por "trabajar al máximo" y dar "todo lo que tiene" para "buscar soluciones" para dar la vuelta a la situación tras las dos últimas derrotas, contra el Rayo Vallecano y frente al Elche. "Debemos intentar que el equipo tenga las sensaciones que tenía antes", comentó.

El responsable del banquillo periquito recordó que la competición está en la séptima jornada (este fin de semana se disputa la octava), pero insistió en que es muy consciente del club en el que está: "Desde el primer día notas esta presión y debes saber convivir con esto. Estoy bien, fuerte y convencido de dar la vuelta a la situación". El técnico, que desveló que no está pendiente de las redes sociales, insistió en que asume todas las particularidades de su trabajo. "Soy muy consciente. Sabes que tienes siempre este riesgo. Tienes las críticas encima cuando no ganas y esto es algo que debes tener claro", apuntó. Además, replicó al recordar el inicio de temporada del pasado curso. "Cuando íbamos quintos tampoco vino la gente a ponerme un piso, ni a regalarme un coche, ni un Rolex, ni nada de eso. Entonces, hostia, ni tanto ni tan calvo".

El duelo ante el Málaga

González, recordando palabras del exentrenador del Barcelona Johan Cruyff, añadió que si pierdes dos partidos "el entorno se empieza a mover y ya sabes que te va a venir la bola de nieve". "Si no sé convivir con las críticas, no podría estar. Es normal que las haya, yo mismo estaría mosqueado", insistió. El entrenador resumió sus sensaciones de este modo: "Pienso que se debe tener un poco de calma y no quemarlo todo en dos días". Y, en este sentido, apostilló: "Se trata de hacer las cosas bien y competir al máximo nivel. Si eso lo volvemos a hacer, volveremos a ser un equipo como el día del Madrid o el del Levante".

Preguntado por si piensa que el partido contra el Málaga puede condicionar su futuro, Manolo González respondió negativamente: "Realmente no lo siento así. No sé lo que pasará, quizá en Málaga me atropella un coche. No tengo ni idea de lo que pasará. El club y el vestuario me transmiten tranquilidad y confianza". González explicó que el vestuario está con "ganas" de afrontar el encuentro y poder sumar un triunfo. "Sabemos que será un partido complicado, queremos competir y coger las buenas sensaciones que teníamos antes", comentó. El técnico no avanzó si hará cambios en el once: "Nunca lo digo".

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El preparador sí afirmó que el parón ha servido para tocar detalles en el plano "ofensivo y defensivo". "Hemos buscado un poco más de equilibrio, pero no quiero dar muchas explicaciones porque el rival puede tener información", insistió ante las preguntas de los medios de comunicación.

Por otra parte, Manolo González avanzó que el delantero Kike García, operado tras sufrir una lesión en el tendón del bíceps femoral, sigue la evolución normal de su recuperación. El resto de jugadores están disponibles, incluido el capitán Javi Puado, que no ha debutado este curso y no ha descartado que pueda tener minutos. En cuanto al Málaga, el gallego no analizó al rival en función de su último puesto en la tabla: "Hace muchas cosas bien. Es un equipo ofensivo, atrevido y compite bien. Ha tenido partidos que ha merecido más de lo que tiene. Es un encuentro complicado, como todos en LALIGA EA SPORTS. Será exigente".