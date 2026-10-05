Bryan Zaragoza no olvida el polémico 'rechazo' del Betis

Pepe Jiménez Sevilla, 05 OCT 2026 - 19:38h.

El jugador probó con el Betis en juveniles y acabó fichando por el Granada

Bryan Zaragoza lamenta la oportunidad perdida con España por no seguir en el Celta: "Hubiera ido al Mundial"

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La historia de Bryan Zaragoza, actual jugador del Espanyol, podría haber sido radicalmente diferente. El extremo arrancó en la calle, sin destacar en demasía, sin demasiadas oportunidades y, cuando las tuvo, sin la suerte que se necesita para dar el salto. No se rindió, probó en varias canteras y aunque ahora vive del fútbol, aún recuerda polémicos rechazos en sus inicios.

Porque uno de los clubes que pudo fichar a Bryan Zaragoza antes de ser profesional fue el Betis. La historia se conoce y es que incluso hay imágenes del chico con la camiseta verdiblanca en juveniles, pero la entidad sevillana le rechazó y acabó fichando por el Granada.

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De eso, como decíamos, han pasado años, pero el propio futbolista, en sus dos últimas entrevistas, una en MARCA y la otra en AS, aún recuerda lo que le costó tener una oportunidad.

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"Me descartaron en muchos clubes -previamente cuestionado por el Betis-. En el club de toda mi vida me descartaron porque decían que no tenía el físico suficiente para jugar en División de Honor Juvenil. Yo no tengo rencor con nadie. Yo he hecho mi trabajo y estoy donde estoy por mi", dice en el diario MARCA.

En AS menciona él directamente al Betis y recuerda que "al final de mi último año en Liga Nacional, el penúltimo de juvenil, me llegó. Fui al Betis, al Valladolid y acabé firmando por el Granada".

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¿Por qué rechazó el Betis a Bryan Zaragoza?

La pregunta, después de ver el talento del jugador -que llegó incluso a ser internacional con España- es qué llevó al Betis a rechazar su candidatura y es que las versiones son varias.

Por un lado, se ha comentado en repetidas ocasiones que el Betis, como el Valladolid, le rechazó por motivos físicos, considerando que su delgadez no le dejaría jugar en la élite. Por su parte, el club bético asegura que, cuando Bryan Zaragoza se probó, tenía pocas plazas en la academia -él necesitaba quedarse- y ésto condicionó la apuesta.

No sabemos lo que habría sido de Bryan Zaragoza -que fue relacionado con el Betis hace meses- si hubiese firmado en juveniles por la entidad bética, pero sí sabemos que el futbolista aún lo recuerda a pesar del paso de los años.