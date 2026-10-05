Álvaro Borrego 05 OCT 2026 - 14:13h.

Su mismo nombre hace referencia a las artes folclóricas y ya eliminó a un Primera División en 2021

Sorteo Copa del Rey 2027: equipos, partidos y los 56 cruces de primera ronda

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El CDA Navalcarnero será el rival del Real Betis en la primera ronda de la Copa del Rey. El conjunto madrileño consiguió su boleto por la puerta grande, después de eliminar al Real Murcia en los cuartos de final de la Copa Federación. Un club modesto, actualmente en Segunda RFEF, pero que ya sabe lo que es eliminar a equipos de primera división. De hecho su mayor hazaña histórica es en esta competición. Todo ocurrió en la 20/21, cuando por aquel entonces militaba en Segunda B. El modesto equipo madrileño se convirtió en la revelación del año después de alcanzar los octavos eliminando de manera consecutiva al Badajoz, Las Palmas (2ª) y Éibar (1ª). Finalmente fueron eliminados por el Granada.

No obstante, una de las particularidades más curiosas del club se encuentra en sus siglas. Club Deportivo Artístico. Y sí, esa nomenclatura viene de artistas. El fundador de la era moderna del club, Carlos Gutiérrez Reig, es el padre del célebre doctor Luis Gutiérrez Serantes. Este médico fue una figura sumamente popular en la televisión española durante los años 90 y 2000 por ser el especialista de salud en programas líderes de audiencia como Saber Vivir de TVE. Su padre cuenta incluso con una estatua en su honor frente al estadio del equipo.

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En 1961, Carlos Gutiérrez Reig se hizo cargo de la entidad. Vinculado a las corrientes culturales de la época, federó al club incluyendo el término "Artístico" con el afán de promover una visión multicultural que fusionara el deporte con la música y las artes folclóricas.

¿Dónde y cuándo se juega esta ronda de Copa del Rey?

Según se viene haciendo durante los últimos años, los emparejamientos se realizaron mediante sorteo, agrupando a los equipos por proximidad geográfica y buscando, hasta donde sea posible, que los clubes de inferior categoría se enfrenten a los de mayor categoría que hayan superado la eliminatoria anterior. Por eso los participantes han sido distribuidos en tantas copas o bombos como categorías permanezcan en la competición.

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La primera eliminatoria de Copa del Rey está prevista para la última semana de octubre, entre los días 27, 28 y 29. El encuentro se celebrará después de la visita al Celta de Vigo y unos días antes de recibir al Málaga -el 31 de octubre- en La Cartuja. Los verdiblancos buscarán repetir e incluso mejorar lo realizado la temporada pasada, tras aquella goleada de infausto recuerdo sufrida contra el Atlético de Madrid que dejó al Real Betis fuera de las semifinales.

Conviene recordar que en esta ronda estarán en el bombo todos los clubs participantes de Primera División a excepción de Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y Atlético de Madrid, quienes al disputar los cuatro la Supercopa de España estarán exentos de jugar la Copa hasta los dieciseisavos de final.

Todos los cruces del Bombo 4

UB Lebrijana - Getafe CF

Vencedor Unión Güimar / Sporting Hortaleza - Sevilla FC

Recreativo de Huelva - Rayo Vallecano

Navalcarnero - Real Betis

Trival Valderas - CD Leganés

RSD Alcalá - Las Palmas

Badajoz - Tenerife

Xerez CD - Cádiz CF

Atlético Paso - Córdoba

San Sebastián de los Reyes - CD Coria

Don Benito - Extremadura

Lucena - Rayo Majadahonda