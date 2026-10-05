Álvaro Borrego 05 OCT 2026 - 10:54h.

Lleva cinco goles en cinco jornadas y el Betis lo renovó hasta 2029

El parón relanza al Betis en el mercado

Compartir







Enzo Fierro es una de las grandes sensaciones del Betis Deportivo en este inicio de temporada. El delantero de 18 años lleva cinco goles en cinco partidos, ha anotado más del 50% de los tantos de su equipo y ha participado de manera decisiva en todos los triunfos del filial, actual líder en solitario del Grupo 2 de Segunda Federación. Un futbolista que sin ser delantero centro natural, partiendo con algo más de libertad que Rodrigo Marina, ha destapado su versión goleadora, reafirmando la apuesta que el club hizo este verano al renovar su contrato hasta junio de 2029.

Enzo Fierro marcó el gol del triunfo contra Las Palmas Atlético y también el único tanto del partido frente al Badajoz. Logró un doblete frente al Linares y este domingo redondeó la victoria en Marbella, poniendo el broche de oro a su mes fantástico con cinco dianas en estas cinco primeras jornadas oficiales. Unos números que le convierten en el segundo máximo artillero de la categoría, únicamente superado por los seis que ha logrado Omar Sánchez con el filial del Tenerife.

PUEDE INTERESARTE Horario y dónde ver el sorteo de la primera ronda de Copa del Rey: así quedan los bombos por proximidad geográfica

Para el que no lo conozca, Enzo Fierro se trata de un futbolista canario de la generación 2007. El mediapunta llegó al cadete verdiblanco en verano de 2023 tras formarse en el AD Huracán y conforme han ido pasando las temporadas ha mejorado exponencialmente sus números goleadores. En su primer año hizo cuatro tantos en catorce partidos y un año más tarde destacó con 18 dianas en 30 partidos durante su cesión en el Calavera.

La temporada pasada fue la de su eclosión goleadora, con 28 tantos con el División de Honor juvenil, siendo uno de los artífices del título logrado en la Copa del Rey (marcó en la final contra el Celta) de su categoría. Un rendimiento que le permitió dar el salto definitivo al Betis Deportivo de Dani Fragoso, quien le ha dado la confianza hasta el punto de ser en el gran referente ofensivo del equipo.

Este mismo verano el Real Betis redobló su apuesta extendiendo su contrato hasta 2029 y por entonces el propio Enzo Fierro ya soñaba en grande. "Mi sueño es debutar con el primer equipo, aprender de los mejores y seguir creciendo, sobre todo", argumentaba en su entrevista para los medios del club. Un deseo que, a tenor de lo demostrado hasta última hora, podría ser realidad a medio plazo.