Álvaro Borrego 05 OCT 2026 - 08:56h.

Jugadores como Fran García, Troy Parrott, Valentín Gómez o Facundo Bernal salen reforzados de este parón y refuerzan la apuesta del club en los últimos mercados

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La plantilla del Real Betis ha salido reforzada en este parón internacional, al menos en lo que se refiere al plano anímico. A expensas de lo que ocurra en los últimos compromisos este cese doméstico se salda de manera muy satisfactoria para los intereses del club, con la única salvedad de la lesión de Junior Firpo. Más allá de eso, todo son noticias positivas para la entidad. Troy Parrott ha sido el gran protagonista de estas últimas semanas, con cuatro goles que disparan su valor en el mercado. Unos días en los que también han cobrado protagonismo especial otros compañeros como Fran García, recién convocado por la flamante campeona del mundo, Valentín Gómez o Facundo Bernal, debutantes con Argentina y Uruguay respectivamente.

El gran destacado de este parón ha sido Troy Parrott, con cuatro goles en los tres últimos compromisos. El ariete ha sido el principal argumento ofensivo de Irlanda y al haber disputado su último partido este domingo dispondrá de una semana completa para preparar la visita de Osasuna a La Cartuja. Sus buenas actuaciones han disparado la ilusión del beticismo y se coloca como máximo goleador de la Nations League (4), igualando los registros de Harry Kane y Lamine Yamal.

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En el club confían ciegamente en el rendimiento de Troy Parrott y por eso destinaron a su fichaje la mayor inversión del verano. Una confianza que se refleja en su cláusula, solo al alcance de los clubes más poderosos del plantea. Y es que según ha podido saber ElDesmarque, el Real Betis le ha impuesto una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.

Inolvidables han sido también estos días para Valentín Gómez, quien debutó con la selección argentina en la goleada frente a Bolivia. El central obtuvo la tan ansiada llamada de Scaloni y tendrá el privilegio de estar en el último baile de Leo Messi con la albiceleste. Una convocatoria que debe reforzar su confianza igual que la de Facundo Bernal, quien disputó unos minutos en el debut de Diego Forlán como seleccionador de Uruguay.

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Mismo halo de confianza que debe tener Fran García después de su regreso a una convocatoria de la selección española. Una operación magnífica a través de la cual el Real Betis pagó tres millones fijos, más uno en variables, por el 50% de los derechos del futbolista, guardándose el Real Madrid la mitad de un futuro traspaso. En ese acuerdo no se incluyó opción de recompra, por lo que los beneficios de una futura venta se repartirían a partes iguales, con cláusulas que podrían llegar a multiplicar por diez lo invertido. El internacional español firmó un contrato por cuatro temporadas, hasta 2030, y tiene condición de salida acorde al nivel de su fichaje.

Y es que Fran García posee una cláusula de rescisión de 50 millones. Un tope prestablecido por el club para sus mejores baluartes. Ya en el último mercado de invierno se habló del interés del Bournemouth de Iraola, dispuesto a pagar 30 millones de euros por su fichaje. Por aquel entonces el Real Madrid frenó su salida y unos meses después el Real Betis acuerda su llegada por diez veces menos de las cifras que se manejaban desde la Premier League.