Basilio García Sevilla, 04 OCT 2026 - 13:46h.

Compartir







Junior Firpo ha sido noticia más veces por sus problemas físicos que por su rendimiento en el campo desde que en el verano de 2025 regresara al Real Betis Balompié. El último contratiempo lo ha vivido con la selección de la República Dominicana, ya que, tras jugar casi íntegramente sus partidos ante Nicaragua y Trinidad y Tobago, tuvo que retirarse a los diez minutos del encuentro ante Haití.

El propio futbolista ha confirmado que no podrá jugar el segundo de los partidos ante Nicaragua fijado para este lunes, y que ya ha recibido la llamada del club para interesarse por la situación de un jugador al que el físico no le acompaña. “A esperar las pruebas a ver si regreso al club, que ya me llamaron y quieren ver qué hay”, explicó el jugador en palabras a los medios dominicanos.

“Venía con molestias del partido contra Trinidad y Tobago y sentí un pequeño estiramiento más fuerte de la cuenta”, señaló el futbolista en cuanto a la lesión que ha sufrido, que le dejará sin jugar el último compromiso del parón. "Si no pude jugar el anterior partido, no creo que sea posible”. Marcelo Neveleff, el seleccionador dominicano, confirmó que no estará en su comparecencia previa de este domingo.

La responsabilidad, al parón eterno de selecciones

Con todo, Junior Firpo es uno de los primeros futbolistas internacionales que han expresado su desacuerdo con el modelo de parón que ha implementado la FIFA en el otoño de 2026, obligando a parar las competiciones de clubes durante prácticamente tres semanas y condensando los partidos de las selecciones.

Cuestionado sobre si la acumulación de partidos había sido clave para lesionarse, el lateral izquierdo bético fue claro. “Seguro que sí”. “No entendí muy bien por qué cambiaron el parón. Antes jugábamos dos partidos en diez días y era mejor que hacer cuatro en once. Ellos sabrán”. Lo cierto es que no tiene ningún sentido.