Álvaro Borrego 02 MAR 2026 - 18:10h.

El lateral no juega un minuto oficial con el Betis desde el pasado 10 de enero

Ya hay fecha oficial para el regreso de Amrabat al Betis

Compartir







Este fin de semana se cumplirán dos meses de la última aparición de Junior Firpo con el Real Betis. Las lesiones -hasta tres en etapas distintas- y el bajo rendimiento que ha ofrecido cuando le ha tocado jugar lo convierten en una de las grandes decepciones del curso, desinflando las expectativas que reposaron sobre su figura este verano. Empezó la temporada siendo importante en los planes de Manuel Pellegrini, llegando incluso a encadenar cuatro titularidades seguidas, pero sus malas actuaciones (además de los problemas musculares) le hicieron ir desapareciendo del equipo progresivamente, hasta el punto de convertirse en el futbolista de campo que menos ha participado hasta la fecha.

Su regreso a Heliópolis parecía ser una operación redonda para el Real Betis. Junior Firpo llegaba en el mejor momento de su carrera, mucho más maduro y con el aval de haber sido el mejor lateral de la Championship, siendo decisivo para el ascenso del Leeds nada menos que con diez asistencias y cuatro goles. Terminó contrato y volvió a 'casa' como agente libre, muestra del compromiso que tenía con el club que le permitió ser futbolista profesional, llegando incluso a rechazar ofertas muy superiores a la verdiblanca.

Empezó por delante de Ricardo Rodríguez, pero su pobre rendimiento y las reiteradas lesiones provocaron que Ricardo Rodríguez e incluso Valentín Gómez hayan tenido más protagonismo en ese carril zurdo. De hecho hace un mes que está totalmente recuperado de su lesión y a pesar de ello no ha participado en ninguno de los últimos cinco compromisos del Real Betis. Contra el Sevilla FC volvió a quedarse sin minutos.

No participa desde el 10 de enero, en el empate frente al Real Oviedo. Junior Firpo ha disputado 687 minutos esta temporada, siendo el futbolista de campo -sin contar a Isco ni Fidalgo- con menos minutos esta temporada. Por delante, otros como Sofyan Amrabat, lesionado desde hace más de dos meses, Pablo García, Chimy Ávila o Cédric Bakambu. Por poner en contexto, Ángel Ortiz ha jugado el doble que él y Valentín Gómez multiplica por tres los minutos disputados.

Quizás el próximo fin de semana en Getafe pueda ser una buena oportunidad para verle de vuelta. Aunque Manuel Pellegrini ha repetido defensa en los últimos cuatro compromisos, con el regreso a la Europa League a la vuelta de la esquina, el entrenador podría darle Ricardo Rodríguez para meter en dinámica a Junior Firpo. Esta podría ser una de las opciones a las que recurriera el técnico. Y quién sabe si para dar un paso al frente.