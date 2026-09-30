Pepe Jiménez Sevilla, 30 SEP 2026 - 15:31h.

El jugador del Betis ocupará el puesto de Grimaldo

Fran García, el papel de Manu Fajardo y las ofertas que rechazó: "En todo momento le fui franco"

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Fran García ya va camino de Madrid. El lateral zurdo del Betis ha sido llamado por Luis de la Fuente para ocupar el lugar del lesionado Grimaldo, lesionado este pasado martes en el Sánchez-Pizjuán, en la Selección Española, dándole así un toque verdiblanco al conjunto nacional.

Tras reclamar la llamada para Álvaro Valles o Pablo Fornals, incluso en boca de uno de los capitanes como es Héctor Bellerín, el hombre encargado de devolver al Betis a la Selección Española ha sido Fran García, lateral ex del Real Madrid que llegó al Benito Villamarín este pasado verano.

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El lateral, ante las cámaras de ElDesmarque, ha mostrado su felicidad por esta oportunidad y se ha mostrad encantado de unirse al equipo con jugadores de tanto nivel como se ha podido ver en los últimos meses.

Las palabras de Fran García tras conocer su convocatoria

Previamente, el lateral atendió a los micrófonos oficiales de la entidad verdiblanca y explicó que "después del entreno. Me llamaron desde Madrid y me dijeron que me tenía que incorporar esta noche". "Por el trabajo que vas realizando día a día. El trabajo, la dedicación, todo el esfuerzo que conlleva... Siempre lo he dicho, es como un premio a todo que vas haciendo granito a granito".

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"Creo que el equipo no puede estar mejor situado en la tabla, los resultados están llegando y siempre que lo puedas acompañar de una noticia positiva personal como esta, pues mejor", insistía el ex del Real Madrid.

El futbolista se incorporará esta misma tarde a la concentración y podría incluso tener minutos, si así lo desea Luis de la Fuente, en Oviedo este próximo sábado ante la República Checa.