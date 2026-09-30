Pepe Jiménez Sevilla, 30 SEP 2026 - 08:56h.

El lateral también explicó su 'rechazo' al cine

'Los Javis' querían a Héctor Bellerín como protagonista de 'Bola Negra'

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Héctor Bellerín, en nombre de (casi) todos los béticos. Las últimas convocatorias de Luis de la Fuente para la Selección Española han contado con una importante crítica por parte de la afición verdiblanca ante la ausencia de jugadores entrenados por Manuel Pellegrini y el lateral diestro, en su última entrevista, no ha dudado en dejar clara su opinión.

En una interesante entrevista concedida a Libre y Directo, Héctor Bellerín se muestra, como de costumbre, directo, sincero y sin miedo a la polémica. Tan poco miedo le da que, a pesar de los éxitos recientes de la Selección, el lateral no duda en dejar un palito a Luis de la Fuente.

"Parece que suelen ver poco nuestros partidos", decía Bellerín antes de indicar con ironía que "no se podría hablar de Álvaro Valles sin una merecida convocatoria, igual es que se pierde un poco la conexión con nosotros".

Sin querer menospreciar a Luis de la Fuente, al que le reconoce "un trabajo complicado", Bellerín insiste en que no entiende que Pablo Fornals no fuese al Mundial y se remonta al año que el Betis ganó la Copa: "El máximo goleador era Juanmi, estaba también Canales... ninguno fue".

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Su 'rechazo' al cine y su deseo de seguir en el Betis

En otro orden, Héctor Bellerín explicó su ausencia en La Bola Negra, película que quiso contar con él como actor, y es que para el del Betis "en mi entorno siempre tuve a gente que se dedica a la industria. Sé que es complicado, hay trabajos precarios, tasas de paro y dedican muchas horas. Me parecía intrusismo laboral el hecho de participar solo por ser quien soy. Pero fue un honor que contactaran conmigo, me hizo ilusión".

Finalmente, el lateral, que acaba contrato en unos meses, dejó claro que él se ve "hasta el final de mi carrera" en el Betis y que, si fuese por él, renovaría de manera "vitalicia". "Hay una buena relación con Manu, con la directiva. Es algo que hemos hablado siempre, pero el club sabe cuáles son mis sensaciones", sentenció.