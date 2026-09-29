Apenas suma 8 minutos, lleva dos partidos sin jugar y la competencia es altísima

El gol de Dani Güiza tras la muerte de sus padres: "Nunca os voy a olvidar"

Compartir







El Cádiz CF no consigue arrancar. Y Gonzalo Petit tampoco. Sumido en una crisis que afecta a todos los niveles, el equipo amarillo no ha conseguido sumar todavía ni una sola victoria desde que arrancó la temporada. De hecho, sólo ha ganado tres encuentros en todo el 2026. Ocupa los puestos de descenso y podría vivir un segundo cambio de entrenador en caso de no ganar el próximo sábado al CD Leganés, pues Albert Celades lleva ya varias semanas cuestionado.

El técnico llegó la misma semana que arrancaba LaLiga Hypermotion y, de momento, no ha conseguido dar con la tecla. Lo ha cambiado todo, hasta de portero en el último encuentro. Pero no hay manera. En ataque ha probado con García Pascual, con Vladyslav Kopotun y con Urko Izeta, pero ninguno terminar de funcionar como le gustaría.

Gonzalo Petit, la última opción de Albert Celades

Por contra, quien aún no ha sido titular en ningún duelo es Gonzalo Petit. El uruguayo aterrizó en Cádiz durante los últimos días del mercado veraniego en calidad de cedido desde el Real Betis y parece ser la última opción de Celades para su ataque, donde tiene una competencia importante.

Petit no había llegado aún al Nuevo Mirandilla en las tres primeras jornadas y se perdió la cuarta por unas molestias musculares. Debutó en la quinta, en casa ante Las Palmas, saliendo al terreno de juego en el 82' en busca de una igualada que nunca llegó. Y desde entonces, nada: ni un solo minuto ante el Girona y ni un solo minuto ante el Tenerife.

Vladys fue titular en el Heliodoro y marcó un gol, lo que invita a pensar que parte con ventaja para ocupar de nuevo la delantera la próxima jornada. García Pascual cuenta con la confianza de Celades gracias a su trabajo, mientras que Izeta es el delantero que más minutos suma en este inicio liguero, dejando a Petit en una situación cuanto menos delicada de cara al futuro más inmediato.