El delantero, a sus 46 años, sigue jugando en la séptima división del fútbol español

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A sus 46 años, Dani Güiza sigue disfrutando del fútbol. Lo hace en Primera Andaluza, la séptima categoría del fútbol nacional en el sur peninsular. Este domingo, el mítico delantero volvió a sonreír tras jugar apenas 15 minutos. Anotó un gol determinante para el Trebujena CF, que consiguió remontar en el tramo final, y tuvo una dedicatoria muy especial.

El cuadro trebujenero perdía 1-0 a domicilio ante el CD El Torno cuando Güiza saltó al terreno de juego. Poco después, el jerezano marcó el gol del empate, tirando de veteranía y rematando con la cabeza en plancha un centro lateral, y dando inicio a su vez la remontada de un Trebujena CF que acabó imponiéndose 1-2.

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Nada más anotar, Güiza señaló con los dedos al cielo se lo dedicó a sus padres, que han fallecido en los últimos meses por distintos motivos. "Mamá, papá, este gol va por vosotros. Gracias por haberme cuidado tan bien. Os quiero con locura y nunca os voy a olvidar. Os amo", escribió el jugador en sus redes sociales.

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Mueren los dos padres de Dani Güiza

El año 2026 no está siendo sencillo a nivel personal para el delantero. El pasado mes de marzo falleció su padre, Pepi Güiza, a los 69 años de edad. En agosto, su padre, Gabriel González, fue ingresado en un hospital. Y a mediados de septiembre, el propio jugador confirmó también su fallecimiento a través de un mensaje en las redes sociales.

De ahí que el futbolista haya dedicado al cielo su gol de este domingo con el Trebujena, club por el que firmó el pasado mes de junio. Años atrás también ha militado en otras entidades de la provincia como el Jerez Industribal, el Rayo Sanluqueño, la UD Roteña, el UD Algaida o el CD Rota, además de militar anteriormente en el Atlético Sanluqueño o el Cádiz CF, entre otros muchos clubes. A sus 46 años, el delantero sigue disfrutando del fútbol... y de sus goles.