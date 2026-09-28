La jornada 8 de LaLiga Hypermotion podrá verse gratis y en abierto al completo en televisión

LaLiga pone el foco en la Segunda División aprovechando el parón de selecciones

La increíble calamidad del Cádiz CF que le coloca con un 75% de opciones de descenso a Primera RFEF

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La jornada 8 de LaLiga Hypermotion podrá verse gratis y en abierto. Aprovechando el parón de selecciones de tres semanas, la patronal quiere poner en foco en la categoría de plata del fútbol español durante estos dos fines de semana. El primero, marcado por la disputa del siempre tenso y atractivo derbi asturiano. Y el segundo, con una apertura total del fútbol para aquellos aficionados que deseen verlo por televisión.

Según ha informado LaLiga bajo la campaña 'Abierto por fútbol', todos los partidos de la jornada 8 "podrán seguirse en abierto a través de Movistar Plus+, DAZN, Orange TV y Amazon Prime Video Channels, de acuerdo con las condiciones establecidas por cada operador".

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El objetivo no es otro que captar "nuevos espectadores y ofrecer a los aficionados una oportunidad especial para descubrir la igualdad, la competitividad, la emoción y el talento que caracterizan a la competición", que efectivamente es una de las más imprevisibles del viejo continente.

Horarios de la jornada 8 de LaLiga Hypermotion

La jornada arrancará el viernes 2 de octubre por la noche con la disputa del Eldense-Real Oviedo y se cerrará el lunes 5 de octubre con el Córdoba-Tenerife. Entre sus grandes atractivos está la disputa del Mallorca-Girona, dos de los grandes candidatos al ascenso y recién descendidos desde Primera. Todos los partidos, insiste la patronal, podrán verse gratis y en abierto en televisión a través de cada uno de los operadores habituales.

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Actualmente, el Eibar es el líder de Segunda División tras firmar un inicio inmaculado de temporada en el que suma 18 puntos de 21 posibles. Le sigue de cerca el Castellón con 16 puntos, completando los puestos de ascenso directo, mientras que el playoff está ocupado actualmente por Almería, Burgos, Girona y Mallorca.

En la zona baja, Eldense, Cádiz, Ceuta y Albacete son los cuatro últimos clasificados y ocupan actualmente las cuatro posiciones de descenso a Primera RFEF. Todo ello en una categoría que, con sólo siete jornadas disputadas, ya se ha llevado a dos entrenadores por delante.