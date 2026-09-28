La increíble calamidad del Cádiz CF que le coloca con un 75% de opciones de descenso a Primera RFEF

Dos victorias desde enero y una crisis sin fin: Albert Celades, en el alambre

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Define la RAE el concepto 'calamidad' como "una desgracia grande que afecta a muchas personas o a una colectividad". Pues bien, eso es ahora mismo el Cádiz CF. Un equipo cuya caída parece no tener fin, que ha tenido cuatro entrenadores distintos en los seis últimos meses y que vive sumido en una crisis deportiva e institucional que afecta de manera irremediable a su hinchada, cansada de estar cansada y sin nada a lo que agarrarse.

El Cádiz ha disputado 26 partidos ligueros en todo e año 2026 y sólo ha ganado tres. El dato ya de por sí es escalofriante, pero es que una de esas victorias se produjo el 9 de enero, aún con Gaizka Garitano en el banquillo. Es decir, que en casi nueve meses sólo ha logrado dos triunfos mientras ha visto pasar a cuatro técnicos diferentes por su banquillo.

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La permanencia del pasado curso sólo se explica a través de la incapacidad de los cuatro descendidos de lograr un par de resultados positivos y mejores que el cuadro amarillo, que ya es decir. Mantuvo la categoría con apenas 43 puntos, cifra inferior a la de su último descenso a Segunda B. Sólo ganó dos partidos en toda la segunda vuelta, sólo logró 9 puntos de 63 posibles.

Albert Celades, al borde de la destitución

Y la situación no ha empezado mucho mejor en este nuevo inicio de curso. El culmen del desastre llegó el pasado 11 de agosto, cuando el club decidió destituir a Imanol Idiakez la misma semana en la que empezaba la competición. A cambio llegó Albert Celades, con apenas experiencia en los banquillos y con el objetivo, según su presidente, de jugar más al fútbol para luchar por el playoff de ascenso.

"Hacemos lo que podemos con chicos muy jóvenes", expresó el propio Celades el pasado sábado junto a un grupo de aficionados cadistas tras empatar en Tenerife. Un empate que, una semana más, deja en el aire su continuidad: siete jornadas y ni una sola victoria. Si consigue llegar al sábado, parece que será su última oportunidad de intentar ganar.

Si no lo hace, será irremediable pensar en el quinto entrenador en poco más de seis meses. Garitano fue destituido tras una dinámica de 1 punto en ocho jornadas, Sergio fue destituido tras ganar su primer partido y perder de manera consecutiva los seis siguientes e Idiakez se fue en plena pretemporada tras lograr la salvación el curso anterior con unos números muy pobres: 5 puntos en las seis últimas jornadas.

El Cádiz, principal favorito al descenso

Esta caída sin fin, esta situación calamitosa que parece no tener salida coloca al Cádiz como el principal favorito al descenso a Primera RFEF. Según las predicciones de Driblab, el cuadro amarillo tiene un 75% de opciones de perder la categoría, con una proyección de apenas 40 puntos a final de curso que le colocan por detrás de clubes como el Ceuta (56%) o el Albacete (50%).

El agujero en el que se haya metido el club no se explica sólo desde los resultados o desde el banquillo, sino también desde lo institucional. Manuel Vizcaíno dejó la presidencia a principios de julio de manera sorprendente para dejar su sillón a Christian Septien, que de momento ha protagonizado más momentos que rozan lo cómico, como aquel vídeo con Ontiveros, que decisiones acertadas. Rafael Contreras sigue siendo el gran foco de críticas de la hinchada dentro de una entidad en la que Juan Cala se ha quedado sin argumentos para seguir en su cargo como director deportivo, criticado hasta por exjugadores y exentrenadores tras un verano en el que echó a casi todos sus fichajes del año anterior para firmar a 17 jugadores nuevos.