La rajada de José González contra Juan Cala que le deja sin opciones de volver al Cádiz CF

"Se ha echado a tres plantillas prácticamente completas", critica el exentrenador cadista

La afición del Cádiz CF ya especula con la destitución de Albert Celades: "Tres jornadas"

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José González señala a Juan Cala. El que fuera entrenador del Cádiz CF pasó este domingo por la noche por Canal Sur para analizar, entre otras cosas, la situación actual que vive el conjunto amarillo, que lleva meses sumido en una crisis que no parece tener fin. Un análisis en el que se mostró muy crítico con la dirección deportiva y que, a su vez, parece dejarle sin opciones de regresar al banquillo del Nuevo Mirandilla, al menos a corto plazo.

"En el Cádiz han echado siete entrenadores. Se han echado a dos delegados, se ha echado al médico, se ha echado a Juanjo Lorenzo. Tres plantillas prácticamente completas se han echado. Todo eso cuesta muchísimo dinero y hay un nexo común, que es la secretaría técnica. La secretaría técnica continúa, yo no entiendo por qué", declaró José González, recordando.

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"Para mí la persona más importante en un club es el que te va a hacer ganar o perder dinero porque ficha bien o ficha mal. Pero en el Cádiz da la impresión que se fiche bien o se fiche mal continúa el mismo y la secretaría técnica está dejando... Bueno, hasta Suso mal. Todos los jugadores que han pasado por el Cádiz los últimos tres años son jugadores malos. Y yo creo que todos no pueden ser malos", agregó.

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El Cádiz CF, sumido en una crisis sin fin

Un duro análisis que, sin mencionarlo, señala de manera directa a Juan Cala, el artífice de las dos últimas plantillas del cuadro amarillo. Y es que cabe recordar que el Cádiz ha tenido cuatro entrenadores distintos en sólo cinco meses: Gaizka Garitano, Sergio González, Imanol Idiakez y, ahora, un Albert Celades que ya empieza a estar cuestionado tras su llegada tres días antes de arrancar de forma oficial el curso y sin haber ganado todavía ningún partido.

El verano estuvo marcado por la salida de hasta 17 jugadores, la gran mayoría de ellos fichajes del curso anterior, así como por el sorprendente cambio de presidente. En lo meramente deportivo, y más allá del banquillo, el equipo cadista sólo ha ganado tres partidos en todo el año 2026, uno de ellos en los primeros días de enero. Es decir, que apenas ha sumado dos triunfos en los ocho últimos meses.