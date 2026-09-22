Juan Pérez 22 SEP 2026 - 16:12h.

El club da su versión de los hechos con la intrahistoria desde la salida de Ceuta

El Big Data predice la clasificación de LaLiga Hypermotion tras la jornada 6 con un ascenso sorpresa y dura condena a Real Valladolid y Cádiz CF

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La dura realidad de Ceuta, con reflejo y reflexiones desde el apartado futbolístico, toma un camino imposible de imaginar en casos como el del joven marroquí que se subió a los bajos del autobús del Valladolid para entrar en la península. En un marco tan delicado, la excusa del choque de LALIGA HYPERMOTION dejó algo más que deporte tras el duelo en el Alfonso Murube, y ahora se cuenta la intrahistoria del caso desde dentro.

El enfrentamiento entre Ceuta y Real Valladolid deja un relato escalofriante con el joven de 17 años que se coló entre el eje de las ruedas y el chasis del bus pucelano. Así lo contaba Juan Carlos Amón en Cope Valladolid, y con el paso de las horas, los propios protagonistas dan su versión de lo sucedido con voces oficiales como la de los directivos del conjunto blanquivioleta.

En ElDesmarque charlamos con Jorge Santiago, vicepresidente del Real Valladolid, que expresa sus sensaciones tras lo vivido en primera persona: "Podía haber acabado con este chico cayendo del autobús y con un fallecimiento por atropello". Un titular tan duro como el trayecto que le llevó a Jerez antes de que los jugadores del conjunto pucelano empezaran a escuchar las voces del joven.

Santiago hace una crónica de lo vivido por el equipo en su regreso a casa: "El autobús se sube al ferry, los jugadores y los técnicos también y pasamos a la península. Allí nos dividimos en dos autobuses para seguir por carretera hasta Valladolid. Y desde el primer bus me llaman los jugadores diciendo que están escuchando golpes, que creen que hay una persona dentro del autobús desde la parte baja", narra.

En ese momento los futbolistas confiesan "que están escuchando golpes, y al bajar del autobús, este chico cayó de debajo. Nuestro médico le hizo una primera exploración, vino la guardia civil y ahí es cuando nosotros continuamos nuestro viaje hasta Valladolid", una trama tan real como esa propia experiencia que por suerte no terminó en una tragedia mayor.