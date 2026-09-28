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El reto de filigranas entre Lamine Yamal, Nico Williams y Yeremy Pino que no vas a creer como acaba
La Selección Española ha entrenado este lunes antes de viajar a Sevilla
Lamine Yamal presume de sus "raíces africanas" con un deseo: "Ojalá que haya muchos más"
La Selección Española ha entrenado este lunes en Las Rozas antes de viajar por la tarde a Sevilla, donde mañana disputarán el partido ante Croacia correspondiente a la jornada 2 de la UEFA Nations League. Lamine Yamal, Nico Williams y Yeremy Pino han protagonizado un reto de filigranas que, seguro, no ha acabado con el resultado que te hubieses imaginado. Puedes ver la secuencia completa reproduciendo el vídeo que aparece en la parte superior de esta noticia.