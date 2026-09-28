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El reto de filigranas entre Lamine Yamal, Nico Williams y Yeremy Pino que no vas a creer como acaba

El reto de filigranas entre Lamine Yamal, Nico Williams y Yeremy Pino que no vas a creer como acaba
Lamine Yamal hace una filigrana en el entrenamiento de España. eldesmarque.com
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La Selección Española ha entrenado este lunes en Las Rozas antes de viajar por la tarde a Sevilla, donde mañana disputarán el partido ante Croacia correspondiente a la jornada 2 de la UEFA Nations League. Lamine Yamal, Nico Williams y Yeremy Pino han protagonizado un reto de filigranas que, seguro, no ha acabado con el resultado que te hubieses imaginado. Puedes ver la secuencia completa reproduciendo el vídeo que aparece en la parte superior de esta noticia.

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