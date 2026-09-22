El Getafe peina el mercado de jugadores libres en busca de fichajes: Bordalás tiene claro el perfil

Fran Fuentes 22 SEP 2026 - 11:08h.

El técnico ha expresado en varias ocasiones que tiene una plantilla muy corta

El mensaje de Davinchi por su padre, muerto en el accidente de Adamuz: "Dimita ya, asesino Óscar Puente"

Compartir







El Getafe CF afronta un inicio de temporada complicado que, hasta la fecha, ha resuelto bastante bien. Con una plantilla de apenas 23 jugadores, con dos lesionados de larga duración como Christantus Uche y Juanmi Jiménez, más las de corta duración como Kiko Femenía y Abdel Aqbar, sumados al caso de Borja Mayoral, en la práctica José Bordalás apenas está pudiendo contar con 15 o 16 jugadores de campo. Por esta razón el técnico volvió a insistir con el palo a la dirección deportiva. Con tres competiciones esta temporada, está claro que no les da. Por si fuera poco, el club dispone de tres fichas libres, pudiendo encontrar incluso una cuarta o quinta si tramitan las bajas de Uche o Juanmi.

En este sentido, según informa el diario AS, el Getafe peina el mercado de jugadores libres en busca de futbolistas que le den algo de profundidad a la plantilla. Según la citada información, Bordalás tiene muy claro el perfil que quiere: jugadores veteranos, con experiencia en LALIGA, que lleven poco tiempo en el paro y se mantengan bien físicamente, de rendimiento y adaptación inmediatos y que no tengan problema en asumir un papel secundario en este Getafe, más de rotación.

PUEDE INTERESARTE Iván Azón reina para el Getafe en un partido que deja dudas sobre el Málaga

Del mismo modo, el técnico tiene ya en mente las posiciones que quiere reforzar. Principalmente busca algo de músculo para la línea medular, algo que actualmente aporta solamente Orel Mangala. Del mismo modo, el técnico quiere a algún jugador de banda que pueda dar descanso a los habituales. Quizá incluso un extremo, que no tiene ninguno, incluso más que otro lateral, aunque nada se descarta por el momento.

Algunos jugadores libres que podrían encajar en lo que busca el Getafe CF:

PUEDE INTERESARTE David Gordo incluye a Carlos Espí y Xavi Espart en la lista de España sub 21

Así las cosas, si acudimos a la lista de jugadores libres que ofrece Transfermarkt, el mercado ofrece varios nombres que pueden encajar con lo que busca el técnico. Dado que futbolistas de la talla de Dani Carvajal o David Alaba no encajan por límite salarial, encajarían jugadores como Pol Lirola o Renzo Saravia para el carril derecho. Otros nombres como Youcef Atal o Ricardo Pereira podrían encajar, pero carecen de experiencia en LALIGA.

Para el centro del campo, el nombre de Renato Sanches, puede ser uno de los más sugerentes, dentro de las limitadas posibilidades del Getafe, para dotar de músculo el centro del campo. El mexicano Ulises Rivas puede ser otra alternativa, ya que al menos conoce el idioma. El maliense Habib Keita, el camerunés Jean Onana o el costamarfileño Idrissa Doumbia son otros nombres que ofrece el mercado con experiencia europea, aunque carecen de pasado en LALIGA. En otras posiciones, Anthony Martial parece complicado, aunque el Málaga CF también le sondeó. Pedro Rodríguez, Nemanja Radonjic (tuvo un breve paso por el RCD Mallorca)