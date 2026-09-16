María Trigo 16 SEP 2026 - 14:26h.

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José Bordalás se quejó amargamente, otras vez, de lo corta que es la plantilla del Getafe CF para afrontar tres competiciones y, encima, con varios jugadores lesionados. Todo un contraste con lo que ocurre en el Real Betis, su próximo rival en LALIGA EA SPORTS, que a pesar de tener también a algunos futbolistas con lesiones como Aitor Ruibal y Diego Llorente, su profundidad de banquillo es bastante más amplía. De hecho, prefirió quejarse de ello antes que del calendario como han hecho otros entrenadores.

"No pensamos en tener un día o dos menos de descanso que el rival. El Betis tiene alternativas en todas las posiciones. Pueden hacer dos equipos y tú no sabrías cuál es el titular y cuál es el suplente. Yo tampoco, porque son jugadores de un nivel altísimo. Pensamos en nosotros, en recuperar a los chicos del esfuerzo del último partido y hacer un equipo lo más competitivo posible e intentar hacer un gran partido", declaró este miércoles en rueda de prensa antes del choque en La Cartuja que va a enfrentar el jueves a ambos (19.00 horas).

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Elogios al Betis y quejas por no tener extremos

En el día del cumpleaños de Manuel Pellegrini, su homólogo en el banquillo azulón quiso resaltar su labor y volver a insistir en la plantilla del cuadro verdiblanco: "Los resultados avalan a Pellegrini y lo vemos. No solamente en la Liga, que están arriba. Es un equipo y un club que ha crecido mucho en las últimas temporadas, que se refuerzan año tras año, tienen alternativas en todas las posiciones y han hecho un buen inicio también en Champions. Le avalan los resultados y su juego. Va a ser un partido tremendamente difícil puesto que es un equipo con un potencial enorme. Tiene una de las mejores plantillas, no sólo del fútbol español, sino de Europa".

Todo esto, Bordalás volvió a quejarse de que no tiene jugadores en posiciones específicas: "Tenemos que ir ajustando piezas. Todos sabéis que somos el único equipo del fútbol profesional que no tiene extremos y entonces tienen que jugar algunos jugadores en esa posición. En algún partido le ha tocado a Satriano o el tramo final del último partido, con doble lateral. Intentamos adaptar las piezas que tenemos. Salieron muchos jugadores, llegaron muchos nuevos que necesitan un periodo de adaptación. El equipo está en construcción".

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Bordalás, centrado en LALIGA

A pesar de los últimos empates y de las quejas por la confección de su equipo, señaló que "LALIGA no perdona", a la vez que dejó claro que no tiene tiempo que perder a la hora de sumar puntos: "Te puedes ir quedando en la zona baja y eso es un peligro inminente para cualquier equipo". Al respecto añadió la importancia de dejar de lado el hecho de estar en competición europea: "No podemos pensar en otra competición que no sea LALIGA . Estamos inmersos de lleno en la Liga. Es lo que nos da de comer, LALIGA. Tenemos que centrar todo nuestro esfuerzo en eso. Bastantes problemas tenemos como para pensar en la Conference. Ya llegará y cuando llegue nos centraremos en ella. Ahora mismo, pensamos única y exclusivamente en el partido contra el Betis".