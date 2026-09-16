Álvaro Borrego 16 SEP 2026 - 10:08h.

Troy Parrott y Antony regresan al once, con la duda de la primera titularidad de Dani Ceballos

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Real Betis Balompié y Getafe CF disputarán este jueves, a partir de las 19:00 horas, uno de los partidos más esperados de esta jornada 6 de LALIGA EA SPORTS. Un duelo entre viejos enemigos, aunque hace tiempo que Manuel Pellegrini y José Bordalás enterraron el hacha de guerra, y sobre todo entre dos clubes con dinámicas opuestas. Los verdiblancos afrontan el encuentro con la ilusión disparada, con el propósito de mantener la tercera plaza y encadenar su cuarta victoria consecutiva después de ganar a Real Madrid, Lille y Villarreal. Todo ello en el día del debut de Dani Ceballos ante su público. Algo más necesitado llegan los azulones, quienes encadenan tres partidos sin conocer la victoria, lo que supondría todo un balón de oxígeno para poner tierra de por medio con la zona de descenso.

Un carrusel de rotaciones en el Betis

El Real Betis ha preparado este encuentro con prácticamente la totalidad de la plantilla disponible. La única ausencia por lesión será la de Aitor Ruibal, en una convocatoria a la que debería regresar Diego Llorente después del golpe sufrido contra el Real Madrid. Al disputar tres encuentros en siete días es esta la cita marcada para su carrusel de rotaciones, con cambios en todas las líneas. La principal revolución llegará en la retaguardia, con modificaciones similares a lo que ocurrió entre los duelos contra Real Sociedad y Valencia.

Manuel Pellegrini podría cambiar incluso a los cuatro defensores, aunque las dudas sobre Diego Llorente hacen que muy posiblemente Bartra o Natan repitan en el once. En lo que respecta a la zona ofensiva, parece segura las titularidades de Troy Parrott y Antony, con la gran duda de si los buenos minutos de Nelson Deossa son merecedores de ganarse una oportunidad de inicio.

Así, el Real Betis podría salir con Valles; Ángel Ortiz, Bartra, Valentín, Junior; Facundo Bernal, Ceballos, Deossa o Isco; Antony, Ez Abde y Troy Parrott.

Pocas dudas en el Getafe

Mucho más condicionado por la enfermería llega el Getafe de José Bordalás, aunque la mayoría de las ausencias son ya conocidas. El técnico azulón no podrá contar con Kiko Femenía, Chrisantus Uche, Abdel Abqar ni Juanmi Jiménez, con la duda de si finalmente llegará a tiempo Andrés García. Hay pocas dudas en el once más allá de quién ejercerá como enganche, con opciones tanto para Iván Azón como para Franco o Boselli.

El Getafe podría salir con Soria; Djené, Gudelj, Romero, Mojica; Mario Martín, Mangala, Azón; Terrats, Satriano y Unal.