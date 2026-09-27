Shakira ficha a un jugador de LALIGA para su séquito en el concierto de Madrid

Juan Pérez 27 SEP 2026 - 20:56h.

Un grupo repleto de conocidos con más cantantes y futbolistas

Inés García se muda con Lamine Yamal a la que fue casa de Gerard Piqué y Shakira en Barcelona

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El regreso de Shakira a España en el Estadio Shakira fue un reencuentro entrelazado a la recta final de la gira de la colombiana en 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', un evento repleto de sorpresas. Tras sorprender a todo el mundo en el Mundial 2026, la artista aparece acompañada entre otros de un futbolista en su séquito inicial, un guiño curioso en el que aparece un compatriota que lleva demasiados años entre equipos de LALIGA.

El segundo fin de semana de Shakira en Madrid deja huella una vez más después de ocho años sin pisar España sobre el escenario, pero este era solo el tercero de los 12 conciertos que conllevan su paso por España hasta el 11 de octubre. Y lejos de lo vivido en Estados Unidos con la victoria de España en el Mundial en su presencia, ahora se pasa a un entorno integrado en Iberdrola Music donde hay un parque cultural repleto de música y gastronomía, el detalle más significativo relacionado con el mundo del fútbol tiene nombre propio.

Johan Andres Mojica, actual jugador del Getafe, es uno de los acompañantes estrella de la cantante, y es que el colombiano quiso formar parte del club VIP, y así se lo agradeció: "Un honor y una experiencia maravillosa haber compartido este momento contigo, Shakira. Gracias por inspirar al mundo con tu música, tu talento y tu grandeza. Eres leyenda, Colombia te admira y el mundo te aplaude", confirmó.

Esta constante repleta de famosos está muy lejos de lo que creó Bad Bunny con su casita, pero sí que cuela rostros conocidos en momentos determinados del show más allá de los propios cantantes que la acompañan sobre el escenario. De hecho el propio Xuso Jones, presentador en Mediaset de 'Lo sabe, no lo sabe', era otro de los seguidores de La Loba en la caminata inicial.

La gira, con el récord Guinness a sus espaldas de ser la más taquillera de la historia, suma más de 57.000 personas por cada concierto con las expectativas de sumar más de 600.000 durante su estancia.