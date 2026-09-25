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Luna Serrat llora al pensar en su mudanza a Sevilla sin su madre, a la que le escribe una carta: "Nunca olvidaré"

Luna Serrat, entre lágrimas, al tener que mudarse a Sevilla
Luna Serrat, entre lágrimas, al pensar en una mudanza sin su madre y su familia. Instagram
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El posparto tiene a Luna Serrat en una montaña rusa de emociones. A principios de mes, ElDesmarque captó sus lágrimas durante la presentación de Dani Ceballos con el Real Betis. Ya por aquel entonces, la nieta de Joan Manuel Serrat indicó que a pesar de haber acudido por sorpresa a Sevilla para acompañar a su pareja en un día tan importante como él, su mudanza definitva a la ciudad no iba a llegar hasta dentro de unas semanas. Ahora, según sus mensajes, esta mudanza está a punto de producirse y se emocionó mucho al pensar lo que puede suponer estar lejos de su madre y de su familia, que van a seguir viviendo en Madrid.

Un cambio drástico para la joven influencer, que aunque está deseando de emprender con sus dos pequeñas y Dani Ceballos esta nueva etapa de su vida, no oculta el miedo que siente al imaginarse lejos y sin esa principal red de apoyo que ha tenido desde que se quedó embarazada y dio a luz el pasado mes de julio. Contamos todo esto porque como se puede ver en la imagen superior, Luna Serrat subió un vídeo a las stories de su cuenta de Instagram en el que lloraba mientras en un texto explicaba el motivo: "Yo cada vez que pienso que me voy a ir de Madrid sin mi madre. Hay días que se me hacen durísimos pese a estar cerca de mi familia. No quiero pensar lo que va a ser cuando les tenga lejos".

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Un par de horas después, subió otra stories en la que ya lucía una sonrisa y el mensaje era diferente: "Pero soy la vida entera de mis dos bebés, así que a sonreír y mañana será otro día".

Luna Serrat sacó fuerzas tras las lágrimas
Luna Serrat sacó fuerzas tras las lágrimas. Instagram
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La emotiva carta de Luna Serrat a su madre

Entre esos últimos mensajes que publicó, también quiso destacar lo que está suponiendo su madre en estos momentos de su vida. Una carta que llega al corazón a toda madre y que va acompañada de una fotografía de su progenitoria durmiendo en el sofá. "Gracias mamá, por estar incluso cuando tú ya no puedes más. Por cuidarnos, sostenernos y hacer que todo pese un poquito menos. Tus nietas crecerán sabiendo que, cuando más te necesitaron, su abuela estuvo ahí. Y yo nunca olvidaré que, cuando más te necesité, también. Ojalá algún día pueda ser para ellas todo lo que tú sigues siendo para mí", escribió Luna Serrat.

La emotiva carta de Luna Serrat a su madre
La emotiva carta de Luna Serrat a su madre. Intagram
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