María Trigo 25 SEP 2026 - 17:11h.

Dentro de muy poco va a empezar a vivir en Sevilla con su pareja, el futbolista del Betis Dani Ceballos

Luna Serrat, sorprendida por la pregunta que más le hacen sobre Dani Ceballos: "También son sus hijas"

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El posparto tiene a Luna Serrat en una montaña rusa de emociones. A principios de mes, ElDesmarque captó sus lágrimas durante la presentación de Dani Ceballos con el Real Betis. Ya por aquel entonces, la nieta de Joan Manuel Serrat indicó que a pesar de haber acudido por sorpresa a Sevilla para acompañar a su pareja en un día tan importante como él, su mudanza definitva a la ciudad no iba a llegar hasta dentro de unas semanas. Ahora, según sus mensajes, esta mudanza está a punto de producirse y se emocionó mucho al pensar lo que puede suponer estar lejos de su madre y de su familia, que van a seguir viviendo en Madrid.

Un cambio drástico para la joven influencer, que aunque está deseando de emprender con sus dos pequeñas y Dani Ceballos esta nueva etapa de su vida, no oculta el miedo que siente al imaginarse lejos y sin esa principal red de apoyo que ha tenido desde que se quedó embarazada y dio a luz el pasado mes de julio. Contamos todo esto porque como se puede ver en la imagen superior, Luna Serrat subió un vídeo a las stories de su cuenta de Instagram en el que lloraba mientras en un texto explicaba el motivo: "Yo cada vez que pienso que me voy a ir de Madrid sin mi madre. Hay días que se me hacen durísimos pese a estar cerca de mi familia. No quiero pensar lo que va a ser cuando les tenga lejos".

Un par de horas después, subió otra stories en la que ya lucía una sonrisa y el mensaje era diferente: "Pero soy la vida entera de mis dos bebés, así que a sonreír y mañana será otro día".

La emotiva carta de Luna Serrat a su madre

Entre esos últimos mensajes que publicó, también quiso destacar lo que está suponiendo su madre en estos momentos de su vida. Una carta que llega al corazón a toda madre y que va acompañada de una fotografía de su progenitoria durmiendo en el sofá. "Gracias mamá, por estar incluso cuando tú ya no puedes más. Por cuidarnos, sostenernos y hacer que todo pese un poquito menos. Tus nietas crecerán sabiendo que, cuando más te necesitaron, su abuela estuvo ahí. Y yo nunca olvidaré que, cuando más te necesité, también. Ojalá algún día pueda ser para ellas todo lo que tú sigues siendo para mí", escribió Luna Serrat.