Una derrota en casa ante el Girona comprometería su futuro

La rajada de José González contra Juan Cala que le deja sin opciones de volver al Cádiz CF

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Albert Celades empieza a estar en la cuerda floja. El Cádiz CF ha empezado la temporada de la peor manera posible, con 3 puntos de 15 posibles, sin ninguna victoria y con dos derrotas consecutivas en apenas cinco jornadas que le han empujado a las primeras de cambio a los puestos de descenso. Una dinámica que parece alargarse desde que arrancó el año, que parece no tener fin y que, como siempre, podría llevarse por delante al entrenador.

Y es que durante los últimos días ya se está empezando a especular con un posible cambio de entrenador. Tras perder ante Las Palmas en casa (0-1), el Cádiz recibirá el próximo sábado al Girona, de nuevo ante su hinchada, en el que ya se perfila como una auténtica final para el propio técnico. En caso de que se produzca una nueva derrota, su continuidad quedaría en entredicho.

"Un nuevo revés colocaría al entrenador en una situación muy delicada", advierte el Diario de Cádiz. "La etapa de Celades en el Cádiz podría estar llegando a su fin", señala también otro diario local como La Voz de Cádiz, que apunta de nuevo al partido ante el Girona como determinante para conocer el rumbo del banquillo.

La crisis del Cádiz CF y la situación de Albert Celades

Cabe recordar que Albert Celades se convirtió en nuevo entrenador del Cádiz el pasado 11 de agosto de manera sorprendentemente, un día después de la salida de Imanol Idiakez cuando apenas restaban cuatro días para que LaLiga Hypermotion echara a andar. Un movimiento insospechado no sólo por los tiempos, sino también por el fondo, pues Celades llegó al Nuevo Mirandilla tras una trayectoria muy corta en los banquillos y con un bagaje bastante pobre.

Todo ello enmarcado en una situación crítica a todos los niveles. El Cádiz vive en una crisis sin fin a nivel deportivo, institucional y social. El equipo amarillo sólo ha ganado tres partidos en todo 2026 y evitó el descenso el pasado curso pese a su paupérrima segunda vuelta; Manuel Vizcaíno dejó el cargo de manera sorprendente para que Christian Septien se convirtiera en el nuevo presidente; y la hinchada sigue mostrando muy crítica con la gestión de Rafael Contreras y Juan Cala, encargado este último de las últimas planificaciones deportivas, que han hecho aguas de manera más que evidente.

Una crisis infinita que ha tenido consecuencias importantes en el banquillo durante los últimos meses. Gaizka Garitano arrancó el año 2026 como entrenador cadista, pero el equipo se empezó a caer en el mes de enero y fue destituido el 7 de marzo. Su sustituto fue Sergio González, quien ganó un solo partido al frente del cuadro amarillo, lo que provocó su salida el 22 de abril tras seis derrotas consecutivas. Luego llegó Imanol Idiakez, quien logró la permanencia en LaLiga Hypermotion pese a que sólo fue capa de ganar un encuentro en las seis últimas jornadas. El donostiarra fue destituido el pasado 11 de agosto, antes incluso de que arrancara el campeonato, para dejar peso a Albert Celades, que todavía no conoce la victoria tras cinco jornadas.