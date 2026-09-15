Juan Pérez 15 SEP 2026 - 09:07h.

El central afirma que llegó a jugar en Tenerife con 14 grapas sin cobrar

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El despido disciplinario de Fali en el pasado mes de enero sigue coleando en Cádiz tras las declaraciones del central, que por primera vez levanta la voz para explicar su traumática experiencia. En una charla con Manu Carreño en El Larguero, el valenciano confiesa que ha pasado un calvario desde entonces por las formas entre su salida inesperada, además de por el runrún sobre su forma física o por llegar a jugar sin cobrar por un contrato verbal que no reconoce.

El descenso a Segunda División del Cádiz ha llevado al club a tomar muchas decisiones, una de ellas la inesperada salida de Fali que, según el club, 'responde exclusivamente a criterios profesionales y contractuales'. Con más de 180 partidos con la camiseta amarilla, el actual central del Xerez CD desmiente esa información con su propia experiencia con todas las peticiones que ha recibido del conjunto gaditano.

Su situación fue especial desde el primer minuto tras el descenso, y así lo cuenta Fali: "Nosotros bajamos a Segunda División y por temas contractuales, me pidieron que me bajara el salario y yo dije que sí, pero no a lo que ellos querían. Estuve jugando sin cobrar lo que tenía cobrar, y eso no lo sabía. Jugué en Tenerife con 14 grapas sin cobrar porque ellos decían que yo tenía un contrato verbal. Yo soy de corazón y mis compañeros lo saben, son los primeros que me dijeron que no salían a entrenar, y fui el primero que dije que no, que había que subir al Cádiz y no podíamos liarla", aclara.

De ahí pasó a un colapso que no quiso ampliar al resto de la plantilla por no crear un problema mayor en lo deportivo: "Yo lo pasé muy mal psicológicamente, y en diciembre decidí renovar con el Cádiz. Pasa todo esto y el señor Manolo Vizcaíno pasa de decir que soy intransferible y a los seis meses (...) me decían que yo estaba gordo, y yo me reía. Eso ya lo demostraré y yo decía, hay gente que está jugando que está peor que yo. No pasa nada, me sentó muy mal porque no me dejaron responder. Yo quería jugar esos seis meses, pero no me perdonó seguramente que yo no me bajase el salario, y pasó todo esto. Me sentó mal porque yo no pude despedirme como quería", confirma.

Fali confiesa que eso le ha pesado hasta ahora porque no le ha podido dar el adiós que merecía a la afición: "A mí me ha reventado todo esto, no era lo que esperaba. Podía esperar muchas cosas porque a Manolo lo he tenido arriba, en el Cádiz cogió el equipo a Segunda B y lo subió a Primera División, no hemos valorado lo que hizo bien el presi. A mí me salta la alarma cuando el último día despide al señor Álvaro Negredo, que para nosotros era un dios, y lo despide el último día sin fichar a nadie. Y ahí dije, si despide a Negredo no somos nadie. Y me sabe muy mal todo lo que me hace, y seguramente él tendrá sus motivos", explica. Un vuelco total a su carrera que todavía parece tener un capítulo abierto, aunque sea en lo personal para terminar de hablar las cosas con la gerencia amarilla.