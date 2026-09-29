A la espera de pruebas para saber si pasará por quirófano

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Alarma en el RC Celta de Vigo. El parón de selecciones, mucho más largo de lo habitual, podría acabar con una grave lesión de rodilla de Miguel Román, que está a la espera de someterse a más pruebas que confirmen el primer diagnóstico. El centrocampista, uno de los jugadores más importantes en el equipo de Claudio Giráldez, podría incluso perderse todo lo que resta de temporada si se confirman los peores pronósticos.

Según recoge la Agencia EFE, Miguel Román sufre una lesión en la rodilla derecha y se someterá en la próximas horas a pruebas de imagen para conocer el alcance exacto de lesión. De momento, el primer diagnóstico apunta a pasar por el quirófano, lo que se traduciría en decir prácticamente adiós al curso.

Lesión de Miguel Román y posible tiempo de baja

A la espera del resultado de las pruebas y de un parte médico oficial por parte del Celta, lo que sí parece seguro es que Román estará varios meses de baja. En el mejor de los casos, en caso de no tener que pasar por quirófano, su ausencia se alargaría entre dos y tres meses. Si tiene que someterse a cirugía, se ampliaría a un mínimo de seis meses.

Miguel Román se incorporó la temporada pasada al primer equipo desde el filial y se convirtió rápidamente en una pieza indispensable para Giráldez, quien lo perdió en la recta final del pasado curso por una lesión en un pie de la que tuvo que ser operado. En este inicio de temporada ha jugado ocho partidos, todos hasta la fecha, y ha sido titular en siete ocasiones, siendo uno de los pocos fijos en los onces iniciales del técnico del cuadro celeste. Suma 669 minutos en los que ha anotado un gol y ha repartido dos asistencias.