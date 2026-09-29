Álvaro Borrego 29 SEP 2026 - 09:01h.

El futbolista desgrana el peor momento de su carrera y agradece al Atlético de Madrid las oportunidades brindadas

La conversación con Pellegrini que cambió el futuro de Riquelme en el Betis: "Fue un antes y un después"

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La de Rodrigo Riquelme ha sido o es una trayectoria marcada por su capacidad para sobreponerse a los obstáculos, lo cual le ha ayudado a gestionar mejor las emociones y superarse a sí mismo pero sobre todo a confiar más en sus capacidades. A día de hoy el jugador del Real Betis asume las críticas y no rehúye del deseo de mejorar cada día, aunque también es de sobra conocedor de las virtudes que le han llevado hasta aquí. Una fortaleza mental la cual sería imposible de entender sin la ayuda externa, ya sea de su coach, su hermano o su pareja.

Además de todas esas herramientas, en su entrevista para ElDesmarque el jugador habló de cómo se gestó su salida del Atlético de Madrid, donde pasó algún año difícil y agradece al Real Betis la confianza depositada en él.

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Ha pedido ayuda fuera del fútbol: "Mira, yo empecé con 17 años, con una persona que ya conocía desde hace más. Simplemente hablando de la forma más natural posible empezó a ayudarme a saber cómo gestionar ciertas emociones, ciertas injusticias que yo en ese momento tenía porque había una persona que se encargaba del equipo que no... bueno, que nos maltrató a muchos jugadores psicológicamente en la cantera, sí, en el juvenil A mío, mi segundo año. Y yo necesité ayuda porque no conseguía salir de ahí, después de eso seguí trabajando con él, empecé a salir cedido pero siempre tenía con él un poquito de contacto hasta que volví".

Herramientas más allá del deporte: "Es un coach deportivo, me ayudó y me ayuda una auténtica barbaridad. A día de hoy lo sigo teniendo, tanto si las cosas van bien como si las cosas van mal, porque parece que solamente se necesita si las cosas van mal. Y ahora estoy metido un poquito también en la meditación, me ayuda a relajar, a realmente expulsar todas las cosas o pensamientos negativos que puedo tener en ese momento, por lo que yo haya podido escuchar o lo que sea, me ayuda a calmar mucho, a soltarlo, y estoy leyendo mucho.

Riquelme, agradecido al Atlético: "No, no, no, igual me he expresado yo mal, no quería decir que en el Atleti no se confiara en mí, de hecho, vamos, puedo decir con la boca abierta que allí desde el primer hasta el último confiaba plenamente en mí. Fue una decisión propia, porque el año, mi último año en el Atleti yo dejé de participar antes de diciembre, dejé de participar de manera continua como estaba haciéndolo. Y bueno, pues oye, son cosas del fútbol, decidí que era joven, que quería probar suerte en otro sitio y ya está. El Betis llevaba varios años interesados en mí, me demostró muchas ganas, mucha ilusión de que yo estuviera aquí y bueno, pues junto con mi familia consideramos que fue la mejor decisión. Y hoy a día de hoy no me arrepiento, extraño muchas cosas de allí porque tengo muy buenos amigos allí, sigo en contacto con mucha gente de allí, les deseo absolutamente lo mejor. Decidí separar caminos y ya está".

Lo de Julián Álvarez: "Es un poco retorcido todo, pero ya está, se habló, el club dijo lo que tenía que decir, Julián expresó lo que él sentía, llegaron a una conclusión que lo mejor era quedarse. Yo creo que está en un sitio idóneo para que él triunfe y para que ayude al club a triunfar y oye, pues desearle la mejor suerte a Julián que seguidamente será la mejor suerte para el Atleti".

Su salida del Atlético y adaptación al Betis: "Lo primero es que soy una persona. Vengo de once años en una ciudad como Madrid, en un club como el Atlético, que es donde yo me he criado. Salgo realmente ya definitivamente, porque antes salía, pero salía cedido. Entonces mi cabeza estaba tranquila porque yo volvía, ¿sabes? Ahora que no vuelvo, que firmo un contrato con el Betis, al cual he dicho por activa y pasiva estoy, no agradecido, sino eternamente agradecido a este club (al Betis), porque ellos sí que me han demostrado toda la confianza que yo en ese momento necesitaba. La gente lo que quiere es el resultado inmediato. Pero como todo en la vida, no solamente en el fútbol, sino en el trabajo ya te piden que el primer día estés dando resultados... Oye, no los he dado porque en la temporada pasada se juntó que fue un año de adaptación en el que todo era nuevo. Ciudad nueva, equipo nuevo, compañeros nuevos, entrenadores nuevos, otra metodología totalmente diferente... se junta con que tengo un compañero que hace una temporada espectacular, totalmente envidiable, desde lo sano, por supuestísimo, e intento pelear un poco, por eso".