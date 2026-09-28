El alegato de Fabián Ruiz sobre el Balón de Oro: "No se trata de hacer campañas, sino de reconocer tu trabajo"
El palaciego se sincera en sala de prensa antes de que comparezca el seleccionador
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Fabián Ruiz ha comparecido en sala de prensa en la previa del partido entre España y Croacia. El centrocampista del PSG vuelve a Sevilla, aunque al estadio de su eterno rival, el Ramón Sánchez-Pizjuán, para disputar el primer partido como local del combinado nacional desde que se proclamó campeón del mundo. En este sentido, el palaciego se ha mostrado muy satisfecho por su trayectoria esta temporada y ha respondido nuevamente al debate sobre el Balón de Oro, avalando a cualquiera de sus compañeros tanto de equipo como en la Selección Española.
Sobre el Balón de Oro, Fabián Ruiz no quiere postularse, aunque reconoce que Bueno, lo he dicho ya varias veces que no se trata de hacer campañas, sino que se trata de reconocer tu trabajo. Al final, a todos nos gusta que seamos reconocidos por nuestro trabajo. La verdad es que he tenido un grandísimo año, he tenido la suerte de ganar las competiciones más importantes. Es como a otro trabajador, cuando ustedes lo hacéis bien o vendéis muchos periódicos, os gusta que os lo reconozcan. Nosotros lo mismo. Eso es bonito para mí y, sobre todo, que me demuestren su cariño y su apoyo", explica.
Del mismo modo, Fabián Ruiz admite que le gustaría mantener su récord de invicto: "Te soy sincero, no lo sabía hasta hace un rato, he hecho una entrevista afuera y me han dicho que estoy cerca de Marchena. Es una cosa que no miraba, pero siempre es bonito tener un récord y sobre todo de no perder, porque al final quiere decir que ganamos, que gano yo, que gana la Selección. Ojalá poder superar a Marchena, pero por un buen motivo más que personal, porque querrá decir que no hemos llevado mucho tiempo sin perder y ojalá poder conseguirlo", sentencia el centrocampista de Los Palacios.