En Los Palacios 'pasan' de Mbappé y Lamine Yamal y piden el Balón de Oro para su paisano Fabián

Javi Rayo 26 SEP 2026 - 18:11h.

Los paisanos de Fabián Ruiz tienen claro quién debería ser el próximo Balón de Oro

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En las últimas semanas no paramos de hablar de Kylian Mbappé y Lamine Yamal como grandes favoritos para llevarse el próximo Balón de Oro. Si tenemos en cuenta los títulos, hay un jugador que también debe estar en la conversación con pleno derecho: Fabián Ruiz. El exjugador del Real Madrid ha sido campeón de la Ligue 1, la Champions League y el Mundial en la misma temporada. ElDesmarque ha estado en la Feria de Los Palacios y Villafranca y los paisanos del centrocampista andaluz no dudan: el próximo Balón de Oro debe ser para Fabián.

Puedes ver el reportaje completo reproduciendo el vídeo que aparece en la parte superior de esta noticia.