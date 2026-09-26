Alberto Cercós García 26 SEP 2026 - 16:32h.

George Russell gana en Bakú, con doblete de Red Bull: Max Verstappen, segundo; Isack Hadjar, tercero

El piloto Carlos Tatay publica su vídeo más difícil: "Me he derrumbado, la vida es dura, muy dura"

Compartir







Nueva penitencia de Fernando Alonso al volante del AMR26. El Gran Premio de Azerbaiyán no será recordado por el piloto español con especial cariño, más bien todo lo contrario. Desde que el monoplaza hizo acto de presencia en pista allá por la jornada del jueves, algo se intuía: iban a ser unos días muy duros. Mientras que en carrera el protagonismo ha sido de George Russell llevándose la victoria, Red Bull con Max Verstappen e Isack Hadjar en el podio, la gran liada de Franco Colapinto o los puntos de Carlos Sainz pese a la sanción del viernes; Alonso no pudo ni aguantar media carrera.

Fernando Alonso no pudo disfrutar en ningún momento de una carrera plácida. Si bien sí protagonizó adelantamientos con Valtteri Bottas en la cola de la parrilla, las sensaciones nunca fueron positivas. Ni velocidad, ni rendimiento ni nada que se asemeje a un paso adelante. La tónica del Gran Premio, a fin de cuentas. Pero más allá de esa inoperancia competitiva, cabe destacar una pequeña trifulca entre equipo y piloto; entre Aston Martin y Fernando Alonso. Todo, mientras el asturiano tomaba la decisión de retirarse de la carrera.

Fernando Alonso y los problemas con el motor

El sexto abandono de Fernando Alonso en este 2026 no ha llegado ni por un accidente ni por una recomendación expresa de la escudería británica. Durante la primera parte de la carrera, el español mostraba vía radio una preocupación extrema respecto al rendimiento del AMR26. "1,1 segundos en la recta. ¿Cómo es posible? No es normal", se preguntaba Alonso. Y es que ese era el tiempo que perdía el piloto en las largas rectas de Bakú. Algo que el propio Alonso auguraba con problemas en el motor.

Sin embargo, en Aston Martin le insistieron en que todos los parámetros eran normales y correctos. Una respuesta, eso sí, que no convenció en absoluto a Alonso. Tan preocupado estaba el propio Alonso que, aún sabiendo que desde Aston Martin insistían en que estaba todo bien, decidió abandonar. Aún no se sabe oficialmente el por qué, pero claramente Alonso notaba algo anómalo en el motor Honda de su coche. Eso, y que ya había dejado muy claro cuál era el objetivo del Gran Premio: no romper piezas importantes para el triplete que el Mundial tiene a la vuelta de la esquina.