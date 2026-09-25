Alberto Cercós García 25 SEP 2026 - 16:07h.

Nuevo golpe de Fernando Alonso en Bakú: mala clasificación, penalización e ironía

Por qué la carrera del GP de Azerbaiyán de F1 es el sábado y no el domingo

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Fernando Alonso debe tener unas ganas inmensas de que este 2026 llegue a su fin. El piloto de Aston Martin repite una jornada nefasta al volante del AMR26, pese a sacar algunas conclusiones positivas. La realidad es que el monoplaza, junto con Honda, son de lo peor que tiene actualmente la parrilla de la Fórmula 1. Este pasado jueves las vibraciones hicieron nuevamente acto de presencia, la marca de motores japoneses ya avisó de ciertas anomalías e incluso Aston Martin hablaba de pérdidas de aceite. No solo con eso, cambios en el coche hacen que el español salga mañana aún más atrás por una penalización. Y todo, tras una clasificación donde ha terminando ironizando sobre su situación.

El objetivo para Alonso en carrera es ver la bandera de cuadros sin lastimar el monoplaza. "Intentar terminar la carrera sin cometer errores como los de hoy y sin estrellar el coche. No nos jugamos muchas posiciones importantes, así que es fundamental mantener el coche en buen estado de cara al triplete. Ahora hay tres carreras, así que tenemos que cuidar las piezas de serie y cosas por el estilo", confiesa en declaraciones recogidas por Motorsport.

Fernando Alonso intenta rascar cosas positivas

Pese a las malas sensaciones, el asturiano habla desde el positivismo. "Hoy estoy mucho más contento que ayer con el coche. Hemos hecho muchos cambios en la puesta a punto durante la noche y me he sentido mucho más seguro en la FP3 y en la clasificación. He podido exprimir el coche y los tiempos salían con más facilidad; creo que hoy estábamos a 2,5 segundos de los primeros. A pesar de las desventajas que tenemos en las rectas, creo que hemos dado un paso adelante en las curvas con respecto a ayer".

Problemas con el viento e ironías con la 'pole'. "Me salí de la pista; creo que al frenar con viento de cola; a veces te da una ráfaga de viento y el coche no se detiene, sigues avanzando y no hay frenada; en algunas curvas sí que ayuda porque tienes el viento de frente. Típico de Bakú; no creo que sea un Bakú diferente al de cualquier otro año. Apreté al entrar en la curva 15 y se me bloquearon las ruedas, así que fue un error del piloto y, por eso, no estamos en la pole".